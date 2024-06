Pentagon: Ukraina podejmuje własne decyzje w sprawie wyboru celów

Rzecznik Pentagonu potwierdził, że Ukraina sama podejmuje decyzje w sprawie wyboru celów swych ataków. To reakcja na oskarżenia Rosji pod adresem USA w związku z ukraińskim atakiem na okupowany Sewastopol. Waszyngton powtórzył, że to w rękach Moskwy jest zakończenie wojny już teraz.

- Ukraina podejmuje własne decyzje w sprawie wyboru celów i prowadzi własne operacje wojskowe - powiedział rzecznik Pentagonu major Charlie Dietz, odnosząc się do gróźb artykułowanych przez Rosję po ataku na Sewastopol, który Ukraina przeprowadziła za pomocą darowanych przez USA rakiet ATACMS.

Według Moskwy w ataku zginęły cztery osoby, a ponad sto zostało rannych. Kreml wezwał do MSZ ambasadorkę USA Lynne Tracy, oskarżył Waszyngton o udział w naprowadzaniu rakiet i zagroził "konsekwencjami".

USA o ataku na Sewastopol

Odnosząc się do tego ataku podsekretarz stanu ds. politycznych John Bass powiedział, że choć USA są zaniepokojone wszelkimi ofiarami cywilnymi w każdym konflikcie, to on nie może potwierdzić doniesień o śmierci cywilów po ostrzale Sewastopola.