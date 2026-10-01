Świat "Ostatnie słowo" skazanej Christy Pike przed nieudaną egzekucją Adam Michejda |

Dwa śmiertelne zastrzyki, a jej serce nadal biło. Nieudana egzekucja Źródło wideo: Reuters/CNN Źródło zdj. gł.: Reuters

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Jak opisują media, powołując się na świadków egzekucji, o godzinie 19.27 czasu lokalnego w środę (godz. 2.27 w nocy w czwartek czasu polskiego) pracownicy Departamentu Więziennictwa stanu Tennessee odsłonili kotarę zasłaniającą przed publicznością pokój straceń w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville. Jak informuje Fox5, Christa Pike leżała już przypięta pasami do noszy. W swoim "ostatnim słowie" przed egzekucją opisała swój stan jako pełen spokoju. Wiadomo, że wcześniej odmówiła wyboru "ostatniego posiłku".

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"Ostatnie słowo" skazanej na śmierć Christy Pike

"Odejdę z tego świata tak, jak przeżyłam większość swojego życia, to jest w miłości" - powiedziała chwilę przed egzekucją Pike, a jej "ostatnie słowa" cytuje NPR.

Christa Pike Źródło zdjęcia: Reuters

Według świadków egzekucji o godzinie 20.26 podano jej drugą dawkę śmiertelnego zastrzyku. Jak się okazało śmiertelnego w teorii, bo serce Pike po podaniu dwóch dawek nadal biło. Dziennikarze obserwujący próbę egzekucji relacjonowali, że słyszeli głośne wydechy i gwałtowne łapanie powietrza przez skazaną, a także jej skargi na dyskomfort odczuwany w ramieniu. Momentami zasłaniano kotarę, przez co dziennikarze słyszeli jedynie dochodzące z wnętrza odgłosy. Jak podaje Reuters, do pomieszczenia dwukrotnie wzywano duchownych, następnie przyjechała karetka. Skazana za zabójstwo 50-latka prosto z sali straceń trafiła do szpitala, gdzie "udzielano jej pomocy ratującej życie" - jak opisał to jej adwokat.

Christa Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. W 1996 roku została skazana na śmierć za zabójstwo Colleen Slemmer. Pike miała 18 lat, kiedy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem Tadarylem Shippem pobili, torturowali i zabili 19-letnią koleżankę, którą poznali w ośrodku szkoleniowym dla młodzieży z problemami. Oboje przyznali się do zabójstwa. Shipp usłyszał wyrok dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego. Pike skazano na śmierć.

Christa Pike po ogłoszeniu wyroku Źródło zdjęcia: Reuters

Przez kolejne trzy dekady jej prawnicy zwracali się do sądu stanowego o złagodzenie wyroku ze względu na młody wiek i "poważną chorobę psychiczną w chwili popełnienia przestępstwa". Bez skutku.

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Po nieudanej środowej egzekucji kobiety gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że wykonywanie wszystkich egzekucji w tym stanie zostało zawieszone do końca roku. "Wykonanie wydanego zgodnie z prawem wyroku należy do najważniejszych obowiązków stanu, a mieszkańcy Tennessee oczekują, że będzie to przeprowadzane w sposób [...] skuteczny" - oświadczył.