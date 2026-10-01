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Świat

"Ostatnie słowo" skazanej Christy Pike przed nieudaną egzekucją

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Christa Pike
Dwa śmiertelne zastrzyki, a jej serce nadal biło. Nieudana egzekucja
Źródło wideo: Reuters/CNN
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Christa Pike miała być pierwszą od dwóch wieków kobietą straconą w amerykańskim stanie Tennessee. Jej zaplanowaną na środę rano egzekucję najpierw wstrzymano, potem przełożono na wieczór, ostatecznie skazana za zabójstwo kobieta trafiła do szpitala, gdyż po podaniu dwóch śmiertelnych zastrzyków jej serce nadal biło. Co powiedziała w swoim "ostatnim słowie" przed egzekucją?

Jak opisują media, powołując się na świadków egzekucji, o godzinie 19.27 czasu lokalnego w środę (godz. 2.27 w nocy w czwartek czasu polskiego) pracownicy Departamentu Więziennictwa stanu Tennessee odsłonili kotarę zasłaniającą przed publicznością pokój straceń w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville. Jak informuje Fox5, Christa Pike leżała już przypięta pasami do noszy. W swoim "ostatnim słowie" przed egzekucją opisała swój stan jako pełen spokoju. Wiadomo, że wcześniej odmówiła wyboru "ostatniego posiłku".

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"Ostatnie słowo" skazanej na śmierć Christy Pike

"Odejdę z tego świata tak, jak przeżyłam większość swojego życia, to jest w miłości" - powiedziała chwilę przed egzekucją Pike, a jej "ostatnie słowa" cytuje NPR.

Christa Pike
Christa Pike
Źródło zdjęcia: Reuters

Według świadków egzekucji o godzinie 20.26 podano jej drugą dawkę śmiertelnego zastrzyku. Jak się okazało śmiertelnego w teorii, bo serce Pike po podaniu dwóch dawek nadal biło. Dziennikarze obserwujący próbę egzekucji relacjonowali, że słyszeli głośne wydechy i gwałtowne łapanie powietrza przez skazaną, a także jej skargi na dyskomfort odczuwany w ramieniu. Momentami zasłaniano kotarę, przez co dziennikarze słyszeli jedynie dochodzące z wnętrza odgłosy. Jak podaje Reuters, do pomieszczenia dwukrotnie wzywano duchownych, następnie przyjechała karetka. Skazana za zabójstwo 50-latka prosto z sali straceń trafiła do szpitala, gdzie "udzielano jej pomocy ratującej życie" - jak opisał to jej adwokat.

Christa Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat. W 1996 roku została skazana na śmierć za zabójstwo Colleen Slemmer. Pike miała 18 lat, kiedy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem Tadarylem Shippem pobili, torturowali i zabili 19-letnią koleżankę, którą poznali w ośrodku szkoleniowym dla młodzieży z problemami. Oboje przyznali się do zabójstwa. Shipp usłyszał wyrok dożywocia z możliwością zwolnienia warunkowego. Pike skazano na śmierć.

Christa Pike po ogłoszeniu wyroku
Christa Pike po ogłoszeniu wyroku
Źródło zdjęcia: Reuters

Przez kolejne trzy dekady jej prawnicy zwracali się do sądu stanowego o złagodzenie wyroku ze względu na młody wiek i "poważną chorobę psychiczną w chwili popełnienia przestępstwa". Bez skutku.

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Po nieudanej środowej egzekucji kobiety gubernator Tennessee Bill Lee poinformował, że wykonywanie wszystkich egzekucji w tym stanie zostało zawieszone do końca roku. "Wykonanie wydanego zgodnie z prawem wyroku należy do najważniejszych obowiązków stanu, a mieszkańcy Tennessee oczekują, że będzie to przeprowadzane w sposób [...] skuteczny" - oświadczył.

Źródło: NPR, Reuters, Fox5, tvn24.pl
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Tagi:
USAkara śmierciKara śmierci w USASąd
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