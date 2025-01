Po pierwszym tygodniu prezydentury Donald Trump cieszy się poparciem na poziomie 45 procent. - Jego wyniki nie są imponujące jak na standardy w historii - ocenia Kyle Kondik, analityk z Centrum Politycznego Uniwersytetu Wirginii. Amerykanie są podzieleni co do podjętych dotąd przez 47. prezydenta decyzji. Większość sprzeciwia się między innymi ograniczeniu tzw. prawa ziemi czy wycofaniu USA z porozumienia klimatycznego. Duży niepokój budzą koszty życia.

We wtorek ukazał się nowy sondaż Ipsos dla agencji Reutera, w którym zapytano Amerykanów, co sądzą o dotychczasowych działaniach Donalda Trumpa jako prezydenta. Wynika z niego, że 45 proc. respondentów ogólnie popiera jego politykę , podczas gdy 46 proc. jest przeciwnego zdania.

Autorzy przypominają, że gdy republikanin rozpoczynał swoją pierwszą kadencję w 2017 roku osiągał nawet 49 proc. poparcia, ale prezydenturę w 2021 roku kończył z wynikiem 34 proc. - Choć wydawać by się mogło, że Trump do pewnego stopnia przeżywa swój miesiąc miodowy, to jego wyniki (poparcia - red.) nadal nie są imponujące jak na standardy w historii - podkreślił Kyle Kondik, analityk z Centrum Politycznego Uniwersytetu Wirginii.