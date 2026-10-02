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Świat

Niewybredne słowa Trumpa pod adresem jego sojusznika

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Donald Trump
"Trump potrzebuje szybkich sukcesów"
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ALBERT PENA
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Donald Trump wyraził poparcie dla republikańskiego kandydata do Senatu Kena Paxtona, nazywając go jednak "wrzodem na tyłku". Prezydentowi USA już wcześniej zdarzały się niewybredne uwagi pod adresem prokuratora generalnego Teksasu - zauważa CNN. Co na to Paxton?

Podczas czwartkowego wystąpienia w Denton w stanie Teksas Trump pochwalił lojalność Paxtona mówiąc, że kiedy w przeszłości spadała na niego krytyka, Paxton był przy nim "bardziej niż ktokolwiek inny". Następnie dodał: - I muszę o tym pamiętać, bo czasami potrafi być wrzodem na tyłku. Będę szczery.

Paxton podziękował Trumpowi za poparcie, publikując fragment wspomnianego wystąpienia w mediach społecznościowych. "Dziękuję, panie prezydencie. To dla mnie zaszczyt, że jest pan u mego boku, i nie mogę się doczekać służenia Teksańczykom w Senacie Stanów Zjednoczonych. Wygrajmy to!" - napisał.

"Trump wielokrotnie obrażał Paxtona publicznie. Zarazem poparł go w republikańskich prawyborach, rezygnując z bezpieczniejszego kandydata, i generalnie starał się wspierać jego kampanię" - odnotował portal CNN, zauważając, że obelgom niejednokrotnie towarzyszą pochwały pod adresem prokuratora generalnego Teksasu.

Ken Paxton
Ken Paxton
Źródło zdjęcia: EPA/JIM LO SCALZO

Amerykański przywódca komentował między innymi ubiór Paxtona. - Niektórym może się nie podobać sposób, w jaki się ubiera - stwierdził Trump podczas jednego z wystąpień. - Mnie też się nie podoba - dodał.

Wzywając do głosowania na Paxtona, zachęcał: - On może nie wygląda najlepiej, nie ubiera się najlepiej, nie mówi najlepiej, ale to najlepszy stanowy prokurator generalny, jakiego mamy.

Przy okazji zbliżających się wyborów media przypominają, że prokurator Paxton uwikłany był w przeszłości w skandale korupcyjne i obyczajowe. Jego rywalem jest demokrata i były pastor James Talarico. Mimo trwającej od dekad republikańskiej dominacji w Teksasie, sondaże wskazują, że Talarico ma szansę na zwycięstwo.

Paxton o Trumpie? Ujawniono treść nagrania

Paxton publicznie nie krytykuje słów ani działań Trumpa, a za zamkniętymi drzwiami? Dziennik "New York Times" dotarł w tym tygodniu do nagrania, w którym republikański kandydat ocenia, że zorganizowana przez Trumpa konwencja Partii Republikańskiej w Dallas zaszkodziła mu politycznie.

- Jeśli chodzi o słupki poparcia, po tej konwencji spadły. Wyniki wszystkich spadły. Cóż, w tej chwili nie jest dobrze - miał odpowiedzieć Paxton na pytanie: "Czy uważasz, że on ciągnie notowania w dół?". Nie jest jasne, kogo dotyczyło pytanie - zaznaczył "NYT" w środę.

Wybory połówkowe, tzw. midterms, odbędą się w USA 3 listopada. Amerykanie wybiorą w nich wszystkich 435 członków Izby Reprezentantów i jedną trzecią Senatu.

Redagowała AZ

Źródło: CNN, The New York Times
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Tagi:
Donald TrumpUSA
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