Świat

Trzy scenariusze amerykańskiej interwencji w Nigerii

Amerykańscy żołnierze w Afryce
Donald Trump pytany o ewentualny nalot na Nigerię lub wysłanie tam amerykańskich żołnierzy
Źródło: Reuters
Amerykańskie wojsko opracowało plany ewentualnej interwencji w Nigerii - podał "New York Times". Warianty określono jako lekki, średni i ciężki. Scenariusze miały zostać przygotowane na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa, który oskarżał niedawno ten najludniejszy kraj Afryki o brak ochrony chrześcijan.
Kluczowe fakty:
  • W ostatnim czasie amerykański przywódca ostrzegał, że może odciąć Nigerię od pomocy i zagroził interwencją zbrojną, jeżeli tamtejszy rząd będzie "przyzwalał na zabijanie chrześcijan". "Niniejszym nakazuje Departamentowi Wojny, aby przygotował się do możliwych działań" - pisał na Truth Social.
  • Prezydent Nigerii Bola Tinubu odrzucił oskarżenia o brak ochrony chrześcijan, podkreślając zaangażowanie kraju na rzecz wolności religijnej.
  • Dziennik "New York Times" opisał trzy scenariusze interwencji, jakie miała przygotować armia USA.

Dziennik "New York Times" przekazał, że Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Afryce (AFRICOM) opracowało na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa plany ewentualnej interwencji w Nigerii.

Analizowane mają być trzy scenariusze wymierzone w dżihadystów i grupy terrorystyczne w tym afrykańskim państwie. Warianty określono jako lekki, średni i ciężki.

abudza nigeria shutterstock_1955735851
Chiny reagują po słowach Trumpa. "Bezmyślne groźby"
Donald Trump
Trump groził interwencją w ponad 200-milionowym kraju. Jest odpowiedź władz
Donald Trump
Trump grozi interwencją "na ostro". Zarządził przygotowania

Warianty ewentualnej amerykańskiej interwencji w Nigerii

Opcja lekka to skierowanie wojsk amerykańskich do Nigerii i wspólne z siłami nigeryjskimi eliminowanie dżihadystów z Boko Haram i innych islamskich rebeliantów, którzy porywają i mordują cywilów na północy i wschodzie kraju. Jest ona mało prawdopodobna ze względu na rozległy i bardzo trudny teren, gdzie siły te musiałyby operować.

Opcja średnia polegałaby na wykorzystaniu dronów, takich jak MQ-9 Reaper i MQ-1 Predator, do niszczenia obozów bojowników, ich baz i konwojów. Nowojorski dziennik pisze jednak, że i ten wariant ma słabe strony, ponieważ wojsko amerykańskie w sierpniu ubiegłego roku opuściło dwie położone najbliżej Nigerii bazy dronów - w Agadezie i Niamey, w sąsiednim Nigrze. Bazy te znajdują się obecnie w rękach rosyjskich najemników.

Amerykańscy żołnierze w Afryce
Amerykańscy żołnierze w Afryce
Źródło: X/USAfricaCommand

Trzecią z przekazanych Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w Pentagonie opcji ma być rozmieszczenie grupy lotniskowców w Zatoce Gwinejskiej oraz wysłanie myśliwców i prawdopodobnie bombowców dalekiego zasięgu do przeprowadzenia uderzeń na kryjówki bojowników, korzystających z osłony gęstych lasów porastających północą Nigerię.

Wariant ten wymagałby ścisłej współpracy z nigeryjskim wywiadem, który dotychczas nie radził sobie w walce z bandytami i terrorystami.

Trump grozi władzom Nigerii

W miniony weekend Trump zagroził władzom Nigerii działaniami zbrojnymi, mającymi powstrzymać to, co określił jako ataki na "ukochanych chrześcijan", a co w rzeczywistości jest kampanią przemocy i sporów o ziemię, w której zginęły tysiące muzułmanów i chrześcijan.

Trump groził interwencją w ponad 200-milionowym kraju. Jest odpowiedź władz

Trump groził interwencją w ponad 200-milionowym kraju. Jest odpowiedź władz

Chiny reagują po słowach Trumpa. "Bezmyślne groźby"

Chiny reagują po słowach Trumpa. "Bezmyślne groźby"

Niektórzy doszukują się w słowach amerykańskiego przywódcy dodatkowej motywacji. W środę profesor nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Abudży, Abubakar Sadeeque Abba, uznał, że pogróżki Trumpa są zemstą za finansowanie przez nigeryjskiego prezydenta Bolę Tinubu konkurującej z Trumpem Kamali Harris podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej w USA.

Innym powodem - w ocenie nigeryjskiego naukowca - miałyby być olbrzymie zasoby nigeryjskiej ropy naftowej, której Nigeria jest największym producentem i eksporterem w Afryce, a nad którymi Stany Zjednoczone chciałyby rzekomo przejąć kontrolę.

Podziały w Nigerii

Nigerię, najludniejszy kraj Afryki, zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych wyznających zarówno wierzenia tradycyjne, jak i chrześcijańskie czy muzułmańskie, które przez długi czas żyły w pokoju. Reuters przypomniał, że w państwie tym dochodziło często do wybuchów konfliktów na tle religijnym i etnicznym. Walki toczyły się też o zasoby i dostęp do wody.

Od 15 lat zmilitaryzowana radykalna islamska organizacja Boko Haram terroryzuje północno-wschodnią Nigerię, a w wyniku jej działań zginęło dziesiątki tysięcy ludzi, głównie muzułmanów.

Autorka/Autor: asty/akr

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/USAfricaCommand

