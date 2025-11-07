Donald Trump pytany o ewentualny nalot na Nigerię lub wysłanie tam amerykańskich żołnierzy Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: W ostatnim czasie amerykański przywódca ostrzegał, że może odciąć Nigerię od pomocy i zagroził interwencją zbrojną , jeżeli tamtejszy rząd będzie "przyzwalał na zabijanie chrześcijan". "Niniejszym nakazuje Departamentowi Wojny, aby przygotował się do możliwych działań" - pisał na Truth Social.

Prezydent Nigerii Bola Tinubu odrzucił oskarżenia o brak ochrony chrześcijan, podkreślając zaangażowanie kraju na rzecz wolności religijnej.

Dziennik "New York Times" opisał trzy scenariusze interwencji, jakie miała przygotować armia USA.

Dziennik "New York Times" przekazał, że Dowództwo Sił Zbrojnych Stanów Zjednoczonych w Afryce (AFRICOM) opracowało na rozkaz prezydenta Donalda Trumpa plany ewentualnej interwencji w Nigerii.

Analizowane mają być trzy scenariusze wymierzone w dżihadystów i grupy terrorystyczne w tym afrykańskim państwie. Warianty określono jako lekki, średni i ciężki.

Warianty ewentualnej amerykańskiej interwencji w Nigerii

Opcja lekka to skierowanie wojsk amerykańskich do Nigerii i wspólne z siłami nigeryjskimi eliminowanie dżihadystów z Boko Haram i innych islamskich rebeliantów, którzy porywają i mordują cywilów na północy i wschodzie kraju. Jest ona mało prawdopodobna ze względu na rozległy i bardzo trudny teren, gdzie siły te musiałyby operować.

Opcja średnia polegałaby na wykorzystaniu dronów, takich jak MQ-9 Reaper i MQ-1 Predator, do niszczenia obozów bojowników, ich baz i konwojów. Nowojorski dziennik pisze jednak, że i ten wariant ma słabe strony, ponieważ wojsko amerykańskie w sierpniu ubiegłego roku opuściło dwie położone najbliżej Nigerii bazy dronów - w Agadezie i Niamey, w sąsiednim Nigrze. Bazy te znajdują się obecnie w rękach rosyjskich najemników.

Amerykańscy żołnierze w Afryce Źródło: X/USAfricaCommand

Trzecią z przekazanych Kolegium Połączonych Szefów Sztabów w Pentagonie opcji ma być rozmieszczenie grupy lotniskowców w Zatoce Gwinejskiej oraz wysłanie myśliwców i prawdopodobnie bombowców dalekiego zasięgu do przeprowadzenia uderzeń na kryjówki bojowników, korzystających z osłony gęstych lasów porastających północą Nigerię.

Wariant ten wymagałby ścisłej współpracy z nigeryjskim wywiadem, który dotychczas nie radził sobie w walce z bandytami i terrorystami.

Trump grozi władzom Nigerii

W miniony weekend Trump zagroził władzom Nigerii działaniami zbrojnymi, mającymi powstrzymać to, co określił jako ataki na "ukochanych chrześcijan", a co w rzeczywistości jest kampanią przemocy i sporów o ziemię, w której zginęły tysiące muzułmanów i chrześcijan.

Niektórzy doszukują się w słowach amerykańskiego przywódcy dodatkowej motywacji. W środę profesor nauk politycznych i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie w Abudży, Abubakar Sadeeque Abba, uznał, że pogróżki Trumpa są zemstą za finansowanie przez nigeryjskiego prezydenta Bolę Tinubu konkurującej z Trumpem Kamali Harris podczas ubiegłorocznej kampanii prezydenckiej w USA.

Innym powodem - w ocenie nigeryjskiego naukowca - miałyby być olbrzymie zasoby nigeryjskiej ropy naftowej, której Nigeria jest największym producentem i eksporterem w Afryce, a nad którymi Stany Zjednoczone chciałyby rzekomo przejąć kontrolę.

Podziały w Nigerii

Nigerię, najludniejszy kraj Afryki, zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych wyznających zarówno wierzenia tradycyjne, jak i chrześcijańskie czy muzułmańskie, które przez długi czas żyły w pokoju. Reuters przypomniał, że w państwie tym dochodziło często do wybuchów konfliktów na tle religijnym i etnicznym. Walki toczyły się też o zasoby i dostęp do wody.

Od 15 lat zmilitaryzowana radykalna islamska organizacja Boko Haram terroryzuje północno-wschodnią Nigerię, a w wyniku jej działań zginęło dziesiątki tysięcy ludzi, głównie muzułmanów.

