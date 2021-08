Następczyni Cuomo zapowiada zmiany. "Nikt nie opisze mojej administracji jako toksycznego środowiska pracy"

We wtorek w następstwie oskarżeń 11 kobiet o molestowanie seksualne Andrew Cuomo ogłosił, że ustępuje z urzędu . W czasie wystąpienia Kathy Hochul podkreślała, że nie była świadoma zachowania swojego szefa. - Myślę, że to jest jasne, że gubernator i ja nie byliśmy blisko. (…) Podróżuję po stanie i nie spędzam zbyt wiele czasu w jego obecności lub w obecności wielu osób w stolicy stanu – przekonywała Hochul, przedstawicielka Partii Demokratycznej.

Konsultacje z wyborcami

- Chcę, żeby ludzie wiedzieli, że jestem na to gotowa. To nie jest coś, czego się spodziewaliśmy lub o co prosiliśmy, ale jestem w pełni przygotowana do przyjęcia odpowiedzialności jako 57. gubernator stanu Nowy Jork - przekonywała.