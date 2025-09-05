- Agenci imigracyjni zatrzymali ok. 450 osób w budowanej fabryce Hyundai w Ellabell w stanie Georgia.
- Uznano, że przebywają w USA nielegalnie.
- Według mediów działania służb wstrzymały budowę fabryki, która miała rozpocząć działalność pod koniec roku.
- BBC przypomina, że przedsiębiorstwa południowokoreańskie obiecały zainwestować miliardy dolarów w najważniejsze gałęzie przemysłu USA w nadchodzących latach.
Do zatrzymań doszło w czwartek w budowanej fabryce firmy Hyundai w Ellabell w stanie Georgia. Agenci urzędu celno-imigracyjnego (ICE) we współpracy z innymi służbami zatrzymali łącznie około 450 osób, uznanych za przebywające w USA nielegalnie. Na zdjęciach i nagraniach z miejsca zdarzenia widać m.in., jak służby ustawiają pracowników w rzędzie i informują ich, że mają nakaz przeszukania obiektu, widać także pracowników ubranych w kaski i kamizelki.
Wstrzymano budowę
Według mediów działania służb wstrzymały budowę fabryki, która miała rozpocząć działalność pod koniec roku, służyć produkcji akumulatorów do pojazdów elektrycznych i jest jednocześnie częścią dużej inwestycji koreańskiego producenta samochodów w tym stanie.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych Korei Południowej potwierdziło, że wśród zatrzymanych jest wielu obywateli tego kraju. "Działalność gospodarcza naszych przedsiębiorstw inwestujących w Stanach Zjednoczonych oraz prawa i interesy naszych obywateli nie mogą być niesprawiedliwie naruszane podczas operacji egzekwowania prawa amerykańskiego" - stwierdził w oświadczeniu rzecznik MSZ Lee Jae-woong. Ministerstwo dodało, że wysyła na miejsce dyplomatów.
BBC przypomina, że przedsiębiorstwa południowokoreańskie obiecały zainwestować miliardy dolarów w najważniejsze gałęzie przemysłu USA w nadchodzących latach, częściowo po to, by uniknąć ceł.
Kolejne naloty na imigrantów
CNN wskazuje, że czwartkowa akcja była jedną z największych takich operacji przeprowadzonych przez ICE w jednej lokalizacji w 22-letniej historii tej agencji. Jednocześnie w ostatnim czasie nasilają się działania administracji Donalda Trumpa wymierzone w imigrantów w USA. Dotykają one m.in. pracowników. W kampanii wyborczej prezydent USA zapowiadał deportacje milionów imigrantów, którzy pracują w USA nielegalnie.
Autorka/Autor: pb//az
Źródło: CNN, BBC, Reuters, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: ATF Atlanta/X via CNN Newsource