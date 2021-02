"Była pionierką, diwą". Nie żyje Mary Wilson

76-letnia Mary Wilson, współzałożycielka legendarnego amerykańskiego zespołu The Supremes, zmarła nagle w domu w Las Vegas w stanie Nevada – przekazał jej rzecznik prasowy Jay Schwartz.

Agencja Reutera poinformowała, że "w oświadczeniu potwierdzającym śmierć Mary Wilson nie podano przyczyn". Ze względu na ograniczenia dotyczące pandemii COVID-19 pogrzeb Wilson będzie prywatny – przekazała agencja.

Mary Wilson, piosenkarka i autorka bestsellerów, była współzałożycielką legendarnego zespołu The Supremes. Wilson, Diana Ross i Florence Ballard tworzyły pierwszą jego udaną konfigurację – podkreśliła agencja Associated Press. Ballard została zastąpiona w 1967 roku przez Cindy Birdsong, a Wilson pozostała z grupą aż do jej oficjalnego rozwiązania przez amerykańską wytwórnię muzyczną Motown w 1977 roku.

Pierwszy hit grupy "Where Did Our Love Go" został wydany 17 czerwca 1964 roku.

Mary Wilson na światowej premierze "Sparkle" w Hollywood w sierpniu 2012 roku PAUL BUCK/EPA/PAP

Podróż samolotem

Będąc w trasie koncertowej w tamtym czasie, Wilson powiedziała, że był moment, w którym zdała sobie sprawę, że mają przebój.

- Pamiętam, że zamiast wracać do domu autobusem, poleciałyśmy samolotem – mówiła Wilson agencji Associated Press w 2014 roku. - To była nasza pierwsza podróż samolotem. Przyleciałyśmy do domu. Miałyśmy naprawdę wielki hit.

Grupa nagrała również takie przeboje jak: "You Can't Hurry Love", "Up the Ladder to the Roof" i "Stop! In the Name of Love".

- Byłem zszokowany i bardzo zasmucony, słysząc o odejściu ważnego członka rodziny Motown, Mary Wilson z The Supremes – oświadczył założyciel Motown Berry Gordy. - The Supremes zawsze były znane jako "sweethearts of Motown" (słoneczka Motown). - Zawsze byłem dumny z Mary. Ona sama była gwiazdą i przez lata ciężko pracowała, aby wzmocnić dziedzictwo The Supremes. Była pionierką, diwą, będzie jej bardzo brakowało – dodał Gordy, cytowany przez Agencję Reutera.

Wyprodukowane przez Motown hity miały charakterystyczne brzmienie łączące muzykę soulową z popem. Wytwórnia wykreowała takich artystów jak: Diana Ross, The Jackson 5, Marvin Gaye, The Temptations czy Stevie Wonder.

Autor:tas

Źródło: PAP, Reuters