Łapówki na największym przejściu granicznym

Granica USA z Meksykiem i działania amerykańskich służb Źródło: Reuters TV

Dwóch amerykańskich strażników granicznych z Kalifornii zostało oskarżonych o przyjęcie łapówek w celu umożliwienia wjazdu do USA bez dokumentów - poinformowała prokuratura w Kalifornii.

Kluczowe fakty Każdy z dwóch oskarżonych funkcjonariuszy miał uzyskać łącznie dzięki łapówkom po kilkadziesiąt tysięcy dolarów.

Prokuratura mówi o zachowaniach, które zagrażają bezpieczeństwu narodowemu.

Przejście graniczne, przy którym pracowali oskarżeni, jest największym lądowym przejściem granicznym w USA.

Funkcjonariusze Amerykańskiego Urzędu Celnego i Ochrony Granic, Farlis Almonte i Ricardo Rodriguez, pracujący przy przejściu granicznym San Ysidro, usłyszeli zarzuty po tym, jak śledczy znaleźli w ich telefonach dowody wskazujące, że kontaktowali się z handlarzami ludźmi w Meksyku oraz odkryli "niewyjaśnione" wpłaty pieniędzy na ich kontach bankowych - podano w akcie oskarżenia ujawnionym pod koniec ubiegłego tygodnia.

Według śledczych Almonte zdeponował najprawdopodobniej blisko 22 tys. dolarów (ok. 86 tys. zł) w gotówce, zaś Rodriguez prawie 24 tys. dolarów (równowartość 93 tys. zł). Po zatrzymaniu Almonte'a śledczy skonfiskowali blisko 70 tys. dolarów (273 tys. zł) w gotówce, które ich zdaniem partnerka mężczyzny próbowała przewieźć do Tijuany po meksykańskiej stronie granicy - podała gazeta "San Diego Union-Tribune".

Tysiące dolarów za wjazd do kraju

Prokuratura wskazała na co najmniej jedno nagranie sytuacji, gdy kierowca z pasażerem zatrzymali się w punkcie kontrolnym na granicy, ale tylko wjazd kierowcy został odnotowany. Wymienieni strażnicy mieli zezwolić na przejazd dziesiątek pojazdów z pasażerami bez dokumentów. Za każdy taki przejazd otrzymali "tysiące" dolarów - twierdzi prokuratura.

"Każdy agent urzędu Celnego i Ochrony Granic, który pomaga przemytnikom wjeżdżającym do USA z imigrantami bez dokumentów lub przymyka na to oko, zdradza złożoną przysięgę i zagraża naszemu bezpieczeństwu narodowemu" - przekazał w oświadczeniu prokurator Andrew Haden. "Ci, którzy angażują się w takie nadużycia, zostaną pociągnięci do odpowiedzialności z całą surowością prawa" - dodał.

Rekordowe przejście graniczne

San Ysidro jest największym lądowym przejściem granicznym w Stanach Zjednoczonych. W 2024 roku obsłużono tu 14,8 mln pojazdów wjeżdżających do USA z Meksyku - wynika ze statystyk opublikowanych przez amerykańskie władze.

Kolejka samochodów przy przejściu granicznym San Ysidro, styczeń 2025 r. Źródło: Shutterstock