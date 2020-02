Kolejne starcie Pelosi z Trumpem. "Modlę się za prezydenta"

- Nie lubię ludzi, którzy mówią "modlę się za ciebie", mimo że wiadomo, że to nieprawda - powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump, odnosząc się do grudniowych słów spikerki Izby Reprezentantów Nancy Pelosi, która mówiła, że modli się za prezydenta. Kilka godzin później Pelosi ponownie zapewniła jednak, że modli się za Trumpa, który "zboczył z toru", jeśli chodzi o amerykańskie wartości i konstytucję.

Prezydent Donald Trump wykorzystał okazję do "wbicia szpilki" Nancy Pelosi podczas dorocznego Narodowego Śniadania Modlitewnego w Białym Domu. Trump na spotkanie przybył uśmiechnięty, a w dłoniach trzymał gazety z nagłówkami ogłaszającymi jego uniewinnienie w procesie impeachmentu . Nie przywitał się ze spikerką Izby Reprezentantów.

Profesor Harvardu apeluje o "kochanie swoich wrogów", Trump "nie wie, czy się z tym zgadza"

Podczas uroczystości w swoim przemówieniu profesor Arthur Brooks z Harvardu, specjalista w zakresie nauk społecznych, który był głównym mówcą podczas spotkania, zaapelował do zebranych, żeby "kochali swoich wrogów".

- Nie wiem, czy się z panem zgadzam - stwierdził Trump. - Nie lubię ludzi, którzy wykorzystują swoją wiarę jako usprawiedliwienie do robienia czegoś, o czym wiedzą, że jest niewłaściwe - powiedział prezydent USA. - Nie lubię także ludzi, którzy mówią "modlę się za ciebie", mimo że wiadomo, że to nieprawda - dodał, odwołując się do wypowiedzi Nancy Pelosi, spikerki Izby Reprezentantów, która powiedziała w grudniu ubiegłego roku, że modli się za prezydenta.