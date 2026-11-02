Świat Licencję pilota zrobiła wcześniej niż prawo jazdy. 20-latka zginęła w katastrofie Paulina Karpińska |

Nathalia Filgueiras jako 17-letnia uczennica West Boca Raton Źródło wideo: enex.news Źródło zdj. gł.: Enex

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Jak poinformowała rodzina 20-latki, Filgueiras była drugim pilotem odrzutowca, który leciał z międzynarodowego lotniska Austin-Bergstrom w Teksasie na Bahamy. Samolot rozbił się w niedzielę w pobliżu Cresthaven - dzielnicy West Palm Beach w hrabstwie Palm Beach na Florydzie.

Urodzona w Boca Raton Filgueiras, której rodzina jest z Brazylii, miała na swoim koncie ponad 1300 godzin w powietrzu, a uprawnienia pilota zdobyła już w wieku 17 lat - przekazała jej matka, Camila Corteleti. Dodała, że córka pracowała dla Upper Jets - prywatnych linii czarterowych z siedzibą w Fort Lauderdale - i sprawowała funkcję drugiego pilota w czasie niedzielnego rejsu. Tożsamość pierwszego pilota i pasażerów nie została dotąd podana do publicznej wiadomości.

Pasja Nathalii do latania narodziła się w dzieciństwie. Jak wspominała matka, dziewczynka uwielbiała spędzać czas na lotnisku w Boca Raton, obserwując startujące i lądujące samoloty. Mając około 12 lat, twardo oświadczyła, że w przyszłości zostanie pilotem. - Kochała wolność - powiedziała Corteleti.

Licencję pilota zdobyła wcześniej niż prawo jazdy

W 2023 roku, mając 17 lat i ucząc się w West Boca Raton High School, młoda pilotka udzieliła wywiadu portalowi CBS12 News. Licencję pilota turystycznego uzyskała bowiem nawet jeszcze zanim zdała egzamin na prawo jazdy.

Nathalia Filgueiras Źródło zdjęcia: Enex

W wywiadzie wspominała, że szkolenie teoretyczne rozpoczęła w 2020 roku, a cenną wiedzę o lotnictwie czerpała między innymi od ojca, który zaczął latać rekreacyjnie w 2018 roku. Zanim w 2023 roku odebrała licencję, miała na koncie 88 godzin samodzielnych lotów.

Gubernator Florydy: wyglądało to tak, jakby uderzył pocisk

Filgueiras zginęła w niedzielę po południu w katastrofie samolotu Learjet 60. Żadna z dziewięciu osób znajdujących się na pokładzie nie przeżyła. Stacja CNN podała, że w chwili katastrofy w okolicy występowały burze, choć na razie nie wiadomo, czy warunki te przyczyniły się do wypadku.

Moment katastrofy samolotu na Florydzie Źródło: Reuters

Na nagraniu zarejestrowanym przez kamerę samochodową widać, jak maszyna uderza o ziemię, po czym dochodzi do wybuchu, a nad miejscem katastrofy unoszą się gęste kłęby dymu.

- Wyglądało to tak, jakby uderzył pocisk. Na poboczu drogi powstał wielki krater - przyznał gubernator Florydy Ron DeSantis. Na nagraniu można zauważyć, że maszyna runęła na drogę niemal pod kątem prostym, a wielkość krateru świadczy o tym, z jakim impetem samolot spadał.

Zapis z wieży kontroli lotów przedstawiający ostatnie chwile przed katastrofą samolotu na Florydzie Źródło: LiveATC.net/Reuters/tvn24.pl