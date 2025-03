Jedna piąta Amerykanów chce przyłączenia do Kanady

Więcej Amerykanów chce przyłączenia swojego stanu do Kanady, niż Kanadyjczyków dołączenia ich kraju do USA - wynika z nowego sondażu.

Obywateli Kanady zapytano, co sądzą o koncepcji przyłączenia ich kraju do USA jako 51. stanu, co kilkukrotnie sugerował Donald Trump, a obywateli Stanów Zjednoczonych o to, czy chcieliby przyłączenia swojego stanu jako kolejnej kanadyjskiej prowincji. Z sondażu przeprowadzonego przez firmę Leger wynika, że to Amerykanie chętniej widzieliby siebie jako mieszkańców Kanady niż odwrotnie.

Kanadyjczycy nie chcą do USA

Okazuje się, że tylko 9 proc. Kanadyjczyków chciałoby, by Kanada stała się 51. stanem USA. 85 proc. pytanych odrzuca taką propozycję, a 5 proc. nie ma opinii lub nie chce się wypowiadać.

Pytanie do Kanadyjczyków Leger/TVN24

Najwięcej zwolenników przyłączenia do USA jest w grupie wiekowej 18-34 lata - bo 18 proc. Pomysł ten popierają w największej liczbie zwolennicy populistycznej People's Party of Canada (30 proc.), której nie ma obecnie w parlamencie. Wśród wyborców Partii Konserwatywnej takich osób jest 16 proc., a Zielonych 12 proc.

Pomysł przyłączenia Kanady do USA odrzuca tymczasem aż 95 proc. wyborców rządzącej aktualnie Partii Liberalnej, 90 proc. wyborców lewicowej Nowej Partii Demokratycznej, 97 proc. wyborców działającego tylko w Quebec Bloku Quebeckiego, 88 proc. wyborców Zielonych, 75 proc. wyborców konserwatywnych i 59 proc. wyborców PPC. Obecny premier Kanady Mark Carney jest liderem Partii Liberalnej, jej największą konkurencją są konserwatyści.

Jedna piąta Amerykanów chce do Kanady

Po drugiej stronie granicy 20 proc. badanych Amerykanów odpowiedziało, że chciałoby przyłączyć swój stan do Kanady jako jej nową prowincję. Najbardziej zainteresowani takim rozwiązaniem byli najmłodsi ankietowani - 30 proc. osób w wieku 18-34 lata wolałoby mieszkać w Kanadzie.

Z kolei w podziale na preferencje partyjne wśród wyborców demokratów do Kanady przyłączyłoby się 21 proc., ale nawet wśród wyborców republikańskich 17 proc. badanych osób byłoby zainteresowanych przyłączeniem swojego stanu do Kanady. Generalnie 63 proc. Amerykanów sprzeciwiłoby się dołączeniu do Kanady, a 17 proc. nie miało zdania.

Pytanie do Amerykanów Leger/TVN24

Szef pracowni Leger Andrew Enns przyznał, że wyniki go nie zaskakują, ponieważ USA są "niezwykle spolaryzowanym" krajem, a prezydent Trump jest "wyjątkowo niepopularny" wśród części Amerykanów, którzy prawdopodobnie ucieszyliby się z możliwości dołączenia do Kanady. Zauważył, że stanowisko Trumpa i Partii Republikańskiej w niektórych sprawach - jak aborcja czy polityka imigracyjna - "z pewnością dałyby niektórym Amerykanom powód do poszukiwania schronienia w Kanadzie".

Z badania wynika też, że tylko 35 proc. Amerykanów popiera cła nakładane na import towarów z Kanady, a dwie trzecie obawia się, że spowodują one wzrost cen artykułów spożywczych, jak nabiał, jaja i mięso. Badanie przeprowadzono w dniach 21-23 marca.

Autorka/Autor:pb//am

Źródło: PAP, National Post