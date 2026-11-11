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Świat

Izba Reprezentantów zdecydowała o losie Pete’a Hegsetha

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Izba Reprezentantów poparła wniosek blokujący procedurę impeachmentu szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha
Pete Hegseth przemawia do żołnierzy w Quantico
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA
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Republikanie w Izbie Reprezentantów USA zjednoczyli siły, aby zablokować próbę postawienia sekretarza obrony Pete’a Hegsetha w stan oskarżenia. Tymczasem, jak poinformowali dziennikarze, część demokratów utknęła w korku i nie dotarła na głosowanie w tej sprawie.

Izba Reprezentantów przegłosowała wniosek o skierowanie zarzutów do Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów, w której większość mają republikanie. W praktyce oznacza to zatrzymanie procedury impeachmentu wobec Pete'a Hegsetha, zainicjowanej przez republikańskiego kongresmena z Kentucky.

Za skierowaniem wniosku do dalszych prac w komisji zagłosowało 211 kongresmenów a przeciwko - 204. Spośród republikanów, przeciwko zagłosował tylko autor artykułów impeachmentu, ustępujący kongresmen Thomas Massie.

Gdyby wniosek o skierowanie do komisji został odrzucony, już w środę doszłoby do głosowania nad formalnym postawieniem zarzutów szefowi Pentagonu. Rezultat oznacza, że do impeachmentu najpewniej nie dojdzie przed rozpoczęciem nowej kadencji Kongresu 3 stycznia. 

Zadowolenie z wyniku wyraził tuż po głosowaniu prezydent USA Donald Trump. "Próba demokratów wszczęcia impeachmentu Sekretarza Wojny Pete'a Hegsetha zakończyła się żałosną, sromotną porażką!" - napisał. Jak ocenił, do porażki inicjatywy przyczyniły się "zwycięstwa w Wenezueli i Iranie, rekordowe wyniki rekrutacji w historii wojskowości (długie listy oczekujących!)".

Prezydent wezwał przy tym do "powstrzymania" demokratów, którzy w styczniu obejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu i zapowiedzieli szereg śledztw, w tym dotyczących szefa Pentagonu.

Demokraci "utknęli w korku"

"Na głosowaniu proceduralnym ws. Hegsetha nie zjawiło się 11 demokratów" - poinformował reporter TVN24 Michał Sznajder. Wskazał na przykład Melanie Stansbury, która pisała, że nie mogła dotrzeć do Kapitolu i wziąć udział w głosowaniu z powodu zdarzenia drogowego. "Nancy Pelosi zapewnia zaś, że gdyby była obecna, głosowałaby przeciwko Hegsethowi" - napisał.

"Z grubsza: Demokraci utknęli w korku" - przekazał Sznajder w kolejnym wpisie.

"Część demokratów z Izby Reprezentantów, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu w sprawie impeachmentu Hegsetha, wracała ze spotkania organizacji 'Elect Democratic Women', odbywającego się w odległości około 1,5 mili (około 2,4 km) wzdłuż Pennsylvania Avenue. Utknęli jednak w ogromnym korku na Independence Avenue - ulicy biegnącej po stronie kompleksu Kapitolu, przy której znajduje się siedziba Izby Reprezentantów" - informował reporter portalu Axios Andrew Solender.

Demokraci za impeachmentem szefa Pentagonu

Za impeachmentem Hegsetha zdecydowanie opowiedział się prawdopodobny przyszły przewodniczący Izby Hakeem Jeffries. Jeszcze w obecnej kadencji osobny wniosek o impeachment sekretarza złożyła kongresmenka Yassamin Ansari, lecz jak dotąd nie użyła do tego procedury, która wymusiłaby głosowanie w tej sprawie. 

Choć do postawienia sekretarza w stan oskarżenia wystarczy zwykła większość w Izbie Reprezentantów, do skazania go i usunięcia z urzędu w następującym potem procesie w Senacie potrzeba 2/3, czyli 67 głosów. W przyszłym Kongresie demokraci będą mieć prawdopodobnie 56 mandatów.

Izba Reprezentantów poparła wniosek blokujący procedurę impeachmentu szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha
Izba Reprezentantów poparła wniosek blokujący procedurę impeachmentu szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha
Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Republikanin za oskarżeniem Hegsetha

Złożony w poniedziałek przez Thomas Massiego ponowny wniosek o impeachment sekretarza obrony zawierał osiem zarzutów, z czego cztery dotyczyły wojny z Iranem (prowadzenie wojny wbrew Kongresowi i łamanie przepisów chroniących cywilów).

Kolejne zarzuty dotyczą nielegalnych zdaniem Massiego uderzeń na Jemen, kampanii zabójstw podejrzanych o przemyt narkotyków na otwartym morzu, pojmania przywódcy Wenezueli oraz zastraszania krytykujących go weteranów, w tym senatora demokratów Marka Kelly'ego.

Wynik wtorkowego głosowania był pewnym zaskoczeniem, bo część republikanów krytykowała Hegsetha i sugerowała możliwość poparcia postawienia mu zarzutów. Niektórzy krytycy, jak odchodzący kongresmen Don Bacon, tłumaczyli jednak, że nie zgadzają się z częścią zarzutów.

Źródło: PAP, Reuters
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Tagi:
USAPete HegsethPentagon
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