Świat Izba Reprezentantów zdecydowała o losie Pete’a Hegsetha Oprac. Adam Styczek |

Pete Hegseth przemawia do żołnierzy w Quantico Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

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Izba Reprezentantów przegłosowała wniosek o skierowanie zarzutów do Komisji Sądownictwa Izby Reprezentantów, w której większość mają republikanie. W praktyce oznacza to zatrzymanie procedury impeachmentu wobec Pete'a Hegsetha, zainicjowanej przez republikańskiego kongresmena z Kentucky.

Za skierowaniem wniosku do dalszych prac w komisji zagłosowało 211 kongresmenów a przeciwko - 204. Spośród republikanów, przeciwko zagłosował tylko autor artykułów impeachmentu, ustępujący kongresmen Thomas Massie.

Gdyby wniosek o skierowanie do komisji został odrzucony, już w środę doszłoby do głosowania nad formalnym postawieniem zarzutów szefowi Pentagonu. Rezultat oznacza, że do impeachmentu najpewniej nie dojdzie przed rozpoczęciem nowej kadencji Kongresu 3 stycznia.

Zadowolenie z wyniku wyraził tuż po głosowaniu prezydent USA Donald Trump. "Próba demokratów wszczęcia impeachmentu Sekretarza Wojny Pete'a Hegsetha zakończyła się żałosną, sromotną porażką!" - napisał. Jak ocenił, do porażki inicjatywy przyczyniły się "zwycięstwa w Wenezueli i Iranie, rekordowe wyniki rekrutacji w historii wojskowości (długie listy oczekujących!)".

They must be stopped. pic.twitter.com/PpPs9WkcRa — The White House (@WhiteHouse) November 10, 2026 Rozwiń Źródło: X

Prezydent wezwał przy tym do "powstrzymania" demokratów, którzy w styczniu obejmą kontrolę nad obiema izbami Kongresu i zapowiedzieli szereg śledztw, w tym dotyczących szefa Pentagonu.

Demokraci "utknęli w korku"

"Na głosowaniu proceduralnym ws. Hegsetha nie zjawiło się 11 demokratów" - poinformował reporter TVN24 Michał Sznajder. Wskazał na przykład Melanie Stansbury, która pisała, że nie mogła dotrzeć do Kapitolu i wziąć udział w głosowaniu z powodu zdarzenia drogowego. "Nancy Pelosi zapewnia zaś, że gdyby była obecna, głosowałaby przeciwko Hegsethowi" - napisał.

"Z grubsza: Demokraci utknęli w korku" - przekazał Sznajder w kolejnym wpisie.

Na głosowaniu proceduralnym ws. Hegsetha nie zjawiło się 11 Demokratów. W tym posłanką poniżej, która nie dotarła z powodu incydentu drogowego. Nancy Pelosi zapewnia zaś, ze gdyby była obecna, głosowałaby przeciwko Hegsethowi. https://t.co/jlH2zrR0LG — Michał Sznajder (@SznajderMichal_) November 11, 2026 Rozwiń Źródło: X

"Część demokratów z Izby Reprezentantów, którzy nie wzięli udziału w głosowaniu w sprawie impeachmentu Hegsetha, wracała ze spotkania organizacji 'Elect Democratic Women', odbywającego się w odległości około 1,5 mili (około 2,4 km) wzdłuż Pennsylvania Avenue. Utknęli jednak w ogromnym korku na Independence Avenue - ulicy biegnącej po stronie kompleksu Kapitolu, przy której znajduje się siedziba Izby Reprezentantów" - informował reporter portalu Axios Andrew Solender.

Per several members: Some of the House Democrats who missed the Hegseth impeachment vote were on their way back from an Elect Democratic Women event at a venue about 1.5 miles down Pennsylvania Ave but got caught in a bumper-to-bumper traffic jam on Independence Ave. (the road on… https://t.co/CZ6dnDfJzx — Andrew Solender (@AndrewSolender) November 11, 2026 Rozwiń Źródło: X

Demokraci za impeachmentem szefa Pentagonu

Za impeachmentem Hegsetha zdecydowanie opowiedział się prawdopodobny przyszły przewodniczący Izby Hakeem Jeffries. Jeszcze w obecnej kadencji osobny wniosek o impeachment sekretarza złożyła kongresmenka Yassamin Ansari, lecz jak dotąd nie użyła do tego procedury, która wymusiłaby głosowanie w tej sprawie.

Choć do postawienia sekretarza w stan oskarżenia wystarczy zwykła większość w Izbie Reprezentantów, do skazania go i usunięcia z urzędu w następującym potem procesie w Senacie potrzeba 2/3, czyli 67 głosów. W przyszłym Kongresie demokraci będą mieć prawdopodobnie 56 mandatów.

Izba Reprezentantów poparła wniosek blokujący procedurę impeachmentu szefa Pentagonu Pete'a Hegsetha Źródło zdjęcia: JIM LO SCALZO/PAP/EPA

Republikanin za oskarżeniem Hegsetha

Złożony w poniedziałek przez Thomas Massiego ponowny wniosek o impeachment sekretarza obrony zawierał osiem zarzutów, z czego cztery dotyczyły wojny z Iranem (prowadzenie wojny wbrew Kongresowi i łamanie przepisów chroniących cywilów).

Kolejne zarzuty dotyczą nielegalnych zdaniem Massiego uderzeń na Jemen, kampanii zabójstw podejrzanych o przemyt narkotyków na otwartym morzu, pojmania przywódcy Wenezueli oraz zastraszania krytykujących go weteranów, w tym senatora demokratów Marka Kelly'ego.

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Wynik wtorkowego głosowania był pewnym zaskoczeniem, bo część republikanów krytykowała Hegsetha i sugerowała możliwość poparcia postawienia mu zarzutów. Niektórzy krytycy, jak odchodzący kongresmen Don Bacon, tłumaczyli jednak, że nie zgadzają się z częścią zarzutów.