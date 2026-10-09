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Świat

Mężczyzna postrzelony przez agenta ICE w Nowym Jorku

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Agenci FBI oglądają miejsce zdarzenia po tym, jak funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę
Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę w Austin w Teksasie
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: SARAH YENESEL/PAP/EPA
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W nowojorskiej dzielnicy Marble Hill amerykańscy funkcjonariusze służb imigracyjnych ICE postrzelili mężczyznę siedzącego w samochodzie, w którym znajdowało się również dziecko.

Źródła w organach ścigania poinformowały stację CBS News, że jedna osoba trafiła do szpitala po tym, jak w czwartek została postrzelona przez funkcjonariusza ICE w okolicy Marble Hill w Nowym Jorku.

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani powiadomił, że postrzelony został mieszkaniec miasta. Dodał, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż agenci ICE otoczyli jego samochód, w którym znajdował się razem z pięcioletnim dzieckiem. Agenci oddali serię strzałów. Dziecko nie odniosło obrażeń.

Agenci FBI oglądają miejsce zdarzenia po tym, jak funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę
Agenci FBI oglądają miejsce zdarzenia po tym, jak funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę
Źródło zdjęcia: SARAH YENESEL/PAP/EPA

Mamdani dodał, że poprosił o rozmowę telefoniczną z prezydentem Donaldem Trumpem. Zapowiedział, że będzie "żądać zakończenia wszystkich działań ICE" w mieście.

Kolejny incydent podczas interwencji ICE

Według nowojorskiej policji (NYPD) życie postrzelonego mężczyzny nie jest zagrożone. NYPD poinformowała, że nie brała udziału w strzelaninie.

Według wstępnych informacji przekazanych CBS News przez źródła poszkodowany został postrzelony przez ICE, gdy służby próbowały przeprowadzić zatrzymanie innej osoby.

Z analizy CBS News wynika, że podczas drugiej kadencji Trumpa doszło do co najmniej 30 strzelanin z udziałem funkcjonariuszy departamentu bezpieczeństwa krajowego (DHS). Niektóre z tych zdarzeń były śmiertelne w skutkach.

Źródło: PAP
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Tagi:
USANowy Jork
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