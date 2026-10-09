Świat Mężczyzna postrzelony przez agenta ICE w Nowym Jorku Adam Styczek |

Funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę w Austin w Teksasie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: SARAH YENESEL/PAP/EPA

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Źródła w organach ścigania poinformowały stację CBS News, że jedna osoba trafiła do szpitala po tym, jak w czwartek została postrzelona przez funkcjonariusza ICE w okolicy Marble Hill w Nowym Jorku.

Burmistrz Nowego Jorku Zohran Mamdani powiadomił, że postrzelony został mieszkaniec miasta. Dodał, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż agenci ICE otoczyli jego samochód, w którym znajdował się razem z pięcioletnim dzieckiem. Agenci oddali serię strzałów. Dziecko nie odniosło obrażeń.

Agenci FBI oglądają miejsce zdarzenia po tym, jak funkcjonariusz ICE postrzelił mężczyznę Źródło zdjęcia: SARAH YENESEL/PAP/EPA

Mamdani dodał, że poprosił o rozmowę telefoniczną z prezydentem Donaldem Trumpem. Zapowiedział, że będzie "żądać zakończenia wszystkich działań ICE" w mieście.

Kolejny incydent podczas interwencji ICE

Według nowojorskiej policji (NYPD) życie postrzelonego mężczyzny nie jest zagrożone. NYPD poinformowała, że nie brała udziału w strzelaninie.

Według wstępnych informacji przekazanych CBS News przez źródła poszkodowany został postrzelony przez ICE, gdy służby próbowały przeprowadzić zatrzymanie innej osoby.

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Z analizy CBS News wynika, że podczas drugiej kadencji Trumpa doszło do co najmniej 30 strzelanin z udziałem funkcjonariuszy departamentu bezpieczeństwa krajowego (DHS). Niektóre z tych zdarzeń były śmiertelne w skutkach.