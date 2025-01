Kamala Harris złożyła hołd zmarłemu Jimmy'emu Carterowi, publikując w mediach społecznościowych wpis poświęcony byłemu prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Post cieszy się dużą popularnością, uwagę komentujących przykuło jednak przede wszystkim zdjęcie z pogrzebu Cartera i to, jak zostało wykadrowane.

Kogo nie ma na zdjęciu Harris

Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych po czwartkowej ceremonii opublikowała na Instagramie post, w którym napisała między innymi, że Jimmy Carter "kochał" swój kraj i "zostawił świat lepszym, niż go zastał". Szczególną uwagę osób obserwujących oficjalny profil Kamali Harris przykuł jednak nie opis, ale fotografia z pogrzebu. Na zdjęciu nie widać bowiem Donalda Trumpa, który podczas uroczystości stał tuż obok byłego prezydenta Baracka Obamy.

Odnotowali to zarówno zwolennicy Harris, jak i Trumpa. "Świetne zdjęcia amerykańskich przywódców, którzy dbają o swój naród. Do tego genialna edycja zdjęcia. Możemy patrzeć na nie bez wzdrygania się" - napisała jedna osoba. "Ona ma zdjęcie bez Trumpa, a my Biały Dom bez Kamali. Brzmi jak wygrana dla obu stron" - zadrwił inny komentator. "Kadrowanie stulecia" - stwierdziła jeszcze inna osoba. W ciągu kilku dni pod wpisem wiceprezydent pojawiło się łącznie prawie 16 tysięcy komentarzy.