Elon Musk opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie kanału La Manche z podpisem "kanał Jerzego Waszyngtona". Wpis nie uszedł uwadze francuskich i brytyjskich mediów, które zastanawiają się, co skłoniło miliardera i prawą rękę Donalda Trumpa do publikacji "zadziwiającego" wpisu.

"Nowa nazwa wody oddzielającej Anglię i Francję" - napisał Elon Musk na platformie X w niedzielę. Do wpisu dołączył zdjęcie satelitarne kanału La Manche z podpisem "kanał Jerzego Waszyngtona". Zdjęcie wyświetlono grubo ponad 100 milionów razy w ciągu zaledwie dwóch dni.

"Zadziwiający" wpis Elona Muska

Wpis nie uszedł uwadze mediów. Francuski portal Capital wpis Muska określił go jako "zadziwiający", "zwłaszcza, że Jerzy Waszyngton nigdy nie przekroczył kanału La Manche, którego obecna nazwa używana jest od XVII wieku". Portal 20minutes odnotował z kolei, że część osób komentujących post miliardera "postrzega go jako aluzję do ekspansjonistycznych zapędów Trumpa wobec Grenlandii lub Panamy". Media na Wyspach, które na "wodę oddzielającą Anglię i Francję" mają swoją nazwę - Kanał Angielski - również zauważyły sugestię bliskiego współpracownika Donalda Trumpa.