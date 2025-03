Rosło przed Białym Domem 200 lat. Trump zapowiada jego usunięcie

USA. Magnolia wielkokwiatowa przed Białym Domem Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Donald Trump zapowiedział w mediach społecznościowych, że rosnące przed Białym Domem drzewo, które ma ponad 200 lat, zostanie usunięte. Jego sadzonkę przywiózł ze swojej posiadłości Andrew Jackson, siódmy prezydent USA, a zarazem pierwszy wywodzący się z Partii Demokratycznej. Najprawdopodobniej magnolia miała upamiętniać jego zmarłą żonę.

"Z przykrością informuję, że wszystko ma swój kres, a to drzewo przy wejściu do Białego Domu jest w opłakanym stanie i stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa, dlatego musi zostać usunięte. Stanie się to w przyszłym tygodniu, a na jego miejsce zostanie posadzone inne bardzo piękne drzewo" - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth Social, podkreślając, że drewno ze ściętego drzewa "może być wykorzystane do innych wzniosłych i szlachetnych celów!!!".

Magnolia wielkokwiatowa (magnolia grandiflora) rośnie w pobliżu południowego skrzydła Białego Domu, gdzie często witani są zagraniczni przywódcy. To stamtąd amerykańscy prezydenci udają się również do helikoptera Marine One.

Historyczne drzewo przed Białym Domem

Według strony internetowej National Park Service, na którą powołuje się agencja AP, sadzonkę drzewa przywiózł ze swojej posiadłości w pobliżu Nashville w stanie Tennessee siódmy prezydent USA Andrew Jackson. Najprawdopodobniej zasadzono je, aby upamiętnić żonę prezydenta, Rachel, która zmarła krótko przed inauguracją w 1829 roku. Jackson był pierwszym prezydentem USA wywodzącym się z Partii Demokratycznej i sprawował urząd do 1837 roku.

Magnolia miała być już ścięta w 2017 roku podczas pierwszej kadencji Trumpa. Wówczas CNN przypominało najważniejsze "fakty z życia" ikonicznego drzewa. W latach 1928–1998 jego wizerunek widniał na odwrocie banknotu 20-dolarowego. Pierwsza dama Laura Bush zamówiła do Białego Domu inspirowany nim zestaw porcelany o nazwie "The Magnolia Residence China". W 2016 r. Barack Obama zabrał jego sadzonkę jako prezent dla mieszkańców Kuby. "Różni inni dygnitarze i pierwsze damy obdarowywali się sadzonkami z (tego) drzewa na przestrzeni dziejów" - pisał portal. W 1994 roku magnolia ucierpiała, kiedy niewielki samolot Cessna rozbił się na południowym trawniku Białego Domu. W 2017 roku ostatecznie drzewa nie usunięto. Zostało przycięte i w tej formie dotrwało do dziś.

Więcej zmian wokół Białego Domu?

Z doniesień medialnych wynika, że zniknięcie magnolii może nie być jedyną zmianą w otoczeniu siedziby amerykańskiego prezydenta. W lutym dziennik "New York Times" ustalił, że Donald Trump powiedział współpracownikom, iż chce zastąpić trawnik w Ogrodzie Różanym utwardzoną nawierzchnią przypominającą patio podobne do tego w Mar-a-Lago - prywatnej rezydencji prezydenta USA na Florydzie.

