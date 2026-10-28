Świat Trump: być może Wenezuela będzie 51. stanem USA Oprac. Adam Styczek |

Trump: Wenezuela może zostać naszym 51. stanem Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: LAURA BRETT/PAP/EPA

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Prezydent USA Donald Trump powiedział na wiecu w Teksasie, że dzięki "historycznemu zwycięstwu" w Wenezueli Amerykanie mają dostęp do ogromnej części światowych zasobów ropy naftowej. W styczniu ubiegłego roku amerykańskie siły pojmały i wywiozły przywódcę tego kraju Nicolasa Maduro i postawiły mu zarzuty. Przebywa on w więzieniu w USA.

Trump powiedział, że do USA dotarł tankowiec z milionem baryłek ropy z Wenezueli, które USA otrzymały za darmo. - Będzie ona rafinowana właśnie tutaj, w Teksasie - dodał prezydent.

Donald Trump podczas wiecu wyborczego w Teksasie Źródło zdjęcia: LAURA BRETT/PAP/EPA

Wcześniej Trump zapowiedział, że razem z sekretarzem stanu Marco Rubio symbolicznie "odbiorą" milion baryłek. Trump powiedział, że jest to "prezent" od władz w Caracas.

Ropa z Wenezueli ma zostać użyta do uzupełnienia strategicznej rezerwy naftowej. Administracja Trumpa wypuściła na rynek ponad 100 milionów baryłek z rezerwy, by ustabilizować ceny surowca po rozpoczęciu wojny z Iranem.

Trump: Wenezuela może będzie 51. stanem

Trump oświadczył też na wiecu w Teksasie, że Wenezuela "stanie się zamożnym krajem i kto wie, może już niedługo stanie się 51. stanem Stanów Zjednoczonych". - To możliwe. Zróbmy z niej 51. stan, a zamiast prezydenta będziemy wybierać gubernatora. Co wy na to? Mają dużo ropy - dodał.

To nie jest pierwszy raz, kiedy Trump mówi o "51. stanie USA". Wcześniej odnosił się w ten sposób do Kanady.

Trump występuje na wiecach, by poprzeć kandydatów republikańskich w czasie kampanii przed wyborami połówkowymi, które odbędą się 3 listopada.