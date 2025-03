Trump: wierzę Putinowi

Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump powiedział, że wciąż wierzy Władimirowi Putinowi, że ten chce zakończyć wojnę w Ukrainie. - Szczerze mówiąc, trudniej mi się dogadywać z Ukrainą - dodał.

- Wierzę mu (Putinowi). Myślę, że dogadujemy się bardzo dobrze z Rosją, a teraz bombardują Ukrainę na potęgę. Szczerze mówiąc, trudniej mi się dogadywać z Ukrainą. Oni nie mają kart. Nie mają kart - powiedział Donald Trump w Gabinecie Owalnym, pytany o to, czy wierzy, że Rosja chce pokoju.

- Jak wiecie, spotykamy się w Arabii Saudyjskiej w przyszłym tygodniu i rozmawiamy, uważam, że jeśli chodzi o końcowe rozwiązanie, łatwiej będzie dogadać się z Rosją, co jest zaskakujące, ponieważ oni mają wszystkie karty i teraz bombardują Ukrainę na potęgę - dodał Trump.

Donald Trump PAP/EPA/CHRIS KLEPONIS / POOL

Trump przywołał swój wcześniejszy wpis grożący Rosji sankcjami, lecz stwierdził, że Putin "robi to, co zrobiłby na jego miejscu każdy inny". - Myślę, że on chce to zatrzymać i załatwić. I myślę, że uderza ich mocniej, niż kiedykolwiek - powiedział prezydent USA.

Trump: jeśli nie chcą się dogadać, to wychodzimy stamtąd

Pytany, dlaczego wobec tego nie wspomóc Ukrainy i nie przywrócić wsparcia, Trump odparł, że "musi wiedzieć, że oni (Ukraińcy) chcą się ułożyć".

- Jeśli nie chcą się dogadać, to wychodzimy stamtąd, ponieważ chcemy, żeby się dogadali. I robię to, by powstrzymać śmierć (...) Ta sprawa może zakończyć się III wojną światową - stwierdził. Ocenił, że Ukraina "nie wie, jak zakończyć wojnę", w przeciwieństwie do Władimira Putina.

Trump został też zapytany, dlaczego jego zdaniem żadne inne państwa, zwłaszcza europejskie, nie wystąpiły z propozycją rozmów pokojowych. - Myślę, że oni nie wiedzą, jak zakończyć wojnę. Uważam, że ja wiem, jak ją zakończyć. Zawsze miałem dobre relacje z Putinem. On chce zakończyć wojnę i myślę, że będzie bardziej hojny niż musi, a to całkiem dobre - odparł.

Pytany o kwestię gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, prezydent USA powiedział, że na razie w ogóle o tym nie myśli i że najpierw trzeba zakończyć wojnę, a dopiero potem można rozmawiać o gwarancjach. Ocenił, że będzie to łatwiejsza kwestia do rozstrzygnięcia niż samo doprowadzenie do ustania walk.

Autorka/Autor:sz/akw

Źródło: PAP