Trump: doprowadzę do zakończenia konfliktu w Ukrainie przed objęciem prezydentury

Joe Biden i Donald Trump zmierzyli się w pierwszej debacie przed jesiennymi wyborami prezydenckimi. Obecny i były gospodarz Białego Domu odpowiadali na pytania dotyczące między innymi gospodarki, aborcji i spraw międzynarodowych, w tym rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Trump powiedział, że warunki Putina dotyczące zakończenia wojny są nie do zaakceptowania, stwierdził jednak, że doprowadzi do zakończenia konfliktu przed objęciem prezydentury. - Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, pomyślmy, co stanie się z Polską, z Białorusią, z państwami NATO - mówił z kolei Biden.

Retransmisję debaty z polskim tłumaczeniem będzie można obejrzeć w piątek o godzinie 9 rano w TVN24 BiS.

Debata Trump-Biden odbyła się o godzinie 21 lokalnego czasu - w Polsce była wtedy 3 nad ranem - i z przerwami trwała 90 minut. Odbywała się bez publiczności. Na jej początku kandydaci nie podali sobie ręki.

Nigdy wcześniej debata prezydencka nie odbyła się aż cztery miesiące przed wyborami, zwykle debaty kandydatów na najwyższy urząd w USA miały miejsce we wrześniu i październiku.

Biden: inflacja to wynik zapaści gospodarki pod rządami Trumpa

W pierwszej kolejności kandydaci dyskutowali o kwestiach gospodarczych, między innymi o inflacji.

- Musimy spojrzeć na to, co mi zostało po rządach prezydenta Trumpa. Mieliśmy gospodarkę, która upadała. Źle zarządzał pandemią, jedyne co mówił, że to nie jest takie poważne, że wystarczy tylko wstrzyknąć sobie wybielacz. Mieliśmy zapadłą gospodarkę, nie było miejsc pracy. (...) musieliśmy to wszystko pozbierać - powiedział Biden, odpowiadając na pytanie na temat podwyższonej inflacji.

Trump odparł, że wprowadzone pod jego rządami ulgi podatkowe przyczyniły się do "najlepszej gospodarki w historii kraju". Dodał, że pod rządami Bidena "inflacja zabija ten kraj".

- Nie jesteśmy już szanowani jako kraj. Nie szanują naszego przywództwa. Nie szanują już Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy jak naród trzeciego świata - powiedział Trump.

Debata między Joe Bidenem i Donaldem Trumpem PAP/EPA/MICHAEL REYNOLDS

Trump: jestem za wyjątkami od zakazu aborcji w przypadku ciąży z gwałtu i zagrożenia życia

Następnie Trump odpowiadał na pytanie o zniesienie przez wybranych przez niego sędziów Sądu Najwyższego federalnego prawa do aborcji.

- Niektórzy ludzie tak nie uważają, ale ja jestem za wyjątkami w przypadkach gwałtu, kazirodztwa i zagrożenia życia matki. Myślę, że to ważne, by ludzie podążali za swoim sercem, ale ważne jest też, by wygrać wybory - powiedział.

Pytany o to samo Biden zapowiedział, że jeśli wygra wybory, przywróci to prawo. Jednocześnie opowiedział się przeciwko aborcjom w ostatnich miesiącach ciąży. - Nie jesteśmy za późnymi aborcjami. Kropka, kropka, kropka - zaznaczył.

Trump: doprowadzę do zakończenia konfliktu na Ukrainie przed objęciem prezydentury

Jednym z kolejnych tematów debaty była rosyjska inwazja na Ukrainę.

Trump powiedział, że warunki Putina dotyczące zakończenia wojny na Ukrainie są nie do zaakceptowania, stwierdził jednocześnie, że doprowadzi do zakończenia konfliktu jeszcze przed objęciem prezydentury. - Nie, one nie są akceptowalne. Ale to jest wojna, która nigdy by się nie zaczęła, gdyśmy mieli przywódcę, który cieszyłby się szacunkiem, (...). Doprowadzę do zakończenia tej wojny między Putinem i Zełenskim jeszcze jako prezydent-elekt - powiedział Trump. Były prezydent stwierdził, że do rosyjskiej inwazji nigdy by nie doszło, gdyby prezydentem był ktoś respektowany przez Putina. Mówił też o koszcie wsparcia Ukrainy, nazywając przy tym prezydenta Zełenskiego "najlepszym sprzedawcą w historii".

- On (Biden) dał im 200 miliardów. To dużo pieniędzy (...) Mówię tylko, że to pieniądze, których nie powinniśmy byli wydawać - stwierdził. Dodał też, że Amerykę dzieli od Europy Ocean i to Europa powinna ponieść główny ciężar wsparcia Ukrainy.

Biden odparł, że Trump nie wie o czym mówi i stwierdził, że Putin chce "całej Ukrainy". Określił rosyjskiego przywódcę jako "zbrodniarza wojennego" i mówił, że jeśli uda mu się zająć Ukrainę, będzie chciał dalej destabilizować Europę Środkowo-Wschodnią.

- Jeśli Rosja nie zostanie powstrzymana, pomyślmy, co stanie się z Polską, z Białorusią, z państwami NATO - podkreślił.

Autorka/Autor:mjz//mrz

Źródło: TVN24, PAP