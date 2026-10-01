Świat 50-latka przewieziona do szpitala po nieudanej egzekucji Oprac. Maciej Wacławik |

Protest przeciwko karze śmierci w USA. Nagranie archiwalne Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Reuters

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Zespół prawników skazanej złożył w trakcie egzekucji pilny wniosek o jej wstrzymanie, stwierdzając: "Pani Pike straciła przytomność, ale jej serce nadal bije i słychać, jak chrapie". Jeden z adwokatów powiedział stacji BBC, że 50-letniej Pike "udzielano pomocy ratującej życie" w szpitalu po podaniu dwóch zastrzyków z trucizną.

Egzekucja miała miejsce w zakładzie karnym o zaostrzonym rygorze Riverbend w Nashville ok. godz. 20 czasu lokalnego w środę wieczorem (ok. godz. 3 w nocy ze środy na czwartek w Polsce). Pike miała być pierwszą kobietą straconą w USA od 2023 roku i pierwszą w stanie Tennessee od 200 lat.

Christa Pike Źródło zdjęcia: tn.gov/correction

Egzekucja 30 lat później

Pike została skazana na śmierć w 1996 r. za zabójstwo Colleen Slemmer. Pike miała 18 lat, kiedy wraz ze swoim ówczesnym chłopakiem Tadarylem Shippem pobili, torturowali i zabili 19-letnią Slemmer, którą poznali na obozie szkoleniowym dla nastolatków z problemami. We wniosku o ułaskawienie Pike przyznała, że zamierzała pobić Slemmer, ale nie zabić, jednak nie była w stanie "zatrzymać się w porę".

Egzekucja pierwotnie była zaplanowana na godzinę 10 w środę, jednak federalny sąd apelacyjny wstrzymał ją na około godzinę przed jej rozpoczęciem. W uzasadnieniu podano, że sąd musi rozpatrzyć argumenty prawników skazanej - przekazał portal NBC News. Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych tego samego dnia uchylił decyzję o wstrzymaniu egzekucji - podał portal BBC w czwartek.