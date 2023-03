Nowy pakiet amerykańskiej pomocy dla Ukrainy. Ogłosił Antony Blinken

Amerykański sekretarz stanu Antony Blinken poinformował, że Stany Zjednoczone przekażą Ukrainie dodatkową pomoc wojskową o wartości 400 mln dolarów. Pakiet obejmuje między innymi amunicję do systemów HIMARS i wozów bojowych piechoty Bradley.

"Ten pakiet pomocowy zawiera więcej amunicji do dostarczonych przez USA HIMARS-ów i haubic, które Ukraina tak skutecznie wykorzystuje do obrony, jak też do bojowych wozów piechoty Bradley, mosty czołgowe, a także pociski burzące i inny sprzęt, serwisowanie i szkolenia" - poinformował sekretarz stanu.