Prezenterka wiadomości zmarła w wieku 28 lat. Podano przyczynę śmierci

"Jedyna w swoim rodzaju"

Orsini dołączyła do KOLD 13 w czerwcu 2023 roku po tym, jak odeszła z lokalnego kanału informacyjnego w stanie Oregon, gdzie spędziła trzy lata jako prezenterka porannego i południowego programu. Swoją karierę rozpoczęła w 2018 roku w Teksasie, gdzie pracowała jako prezenterka i reporterka.

"Jesteśmy zdruzgotani jej niespodziewaną śmiercią" - możemy przeczytać na stronie internetowej stacji. Napisano również, że "przyjaciele i współpracownicy Any zapamiętają ją jako osobę o bezgranicznej empatii, która zawsze stawała w obronie słabszych. (…) Cały czas się uśmiechała, zwłaszcza do wszystkich swoich nowych i młodszych współpracowników. Była znana we wszystkich redakcjach, w których pracowała, z tego, że brała (młodszych dziennikarzy - red.) pod swoje skrzydła i była dla nich mentorką zarówno w pracy, jak i w życiu" - czytamy. Dziennikarze stacji KOLD 13 pożegnali koleżankę również w mediach społecznościowych. "Była naprawdę jedyna w swoim rodzaju. Szalona pasjonatka pomagania zwierzętom, miała świetne i sarkastyczne poczucie humoru i była bardzo oddana swojej rodzinie" - napisał Tyler Butler.