Świat Adwokat Lindsay Clancy z apelem do Trumpa Oprac. Ewa Żebrowska |

Proces Lindsay Clancy, zabójczyni trójki dzieci. Obrona twierdzi, że cierpi na psychozę poporodową Źródło wideo: CNN Źródło zdj. gł.: Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images

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Trwający pięć tygodni proces Lindsay Clancy zakończył się 4 września unieważnieniem po tym, jak ława przysięgłych nie zdołała wydać jednomyślnego werdyktu po ponadtygodniowych obradach. Ławnicy rozważali szereg opcji: od uniewinnienia z powodu niepoczytalności po morderstwo pierwszego stopnia - podaje BBC. We wtorek obrońca kobiety, Kevin Reddington, mówił w programie "Good Morning America" stacji ABC News, jakie mogą być dalsze kroki w tej dramatycznej sprawie, która poruszyła Amerykę.

Jak relacjonuje ABC News, prawnik zadeklarował współdziałanie z prokuratorem okręgowym hrabstwa Plymouth Timothym Cruzem w celu wypracowania rozwiązania akceptowalnego dla obu stron. - Znam Tima od 30 lat. To bardzo stanowczy prokurator, konserwatywny dżentelmen - powiedział Reddington.

Lindsay Clancy przed sądem, obok jej obrońca Kevin Reddington Źródło zdjęcia: Jonathan Wiggs/The Boston Globe via Getty Images

CNN zwraca uwagę, że tuż po ogłoszeniu unieważnienia procesu Reddington sprawiał wrażenie pewnego siebie. Zapytany, czy podczas ewentualnego ponownego procesu zrobiłby coś inaczej, odparł: - Dlaczego miałbym to zrobić? Wygrałem sprawę.

Jean Casarez, prawniczka i korespondentka sądowa CNN, stwierdziła, że gotowość do rozmów na temat ugody może świadczyć o tym, że obrona nie chce kolejnego długotrwałego procesu. W jej ocenie ewentualna ugoda najprawdopodobniej wiązałaby się z uznaniem przez Clancy części odpowiedzialności karnej. Kobieta nie przyznała się do trzech zarzutów morderstwa jej trojga dzieci.

Donald Trump o sprawie Lindsay Clancy

Reddington zakończył rozmowę z ABC apelem skierowanym do Donalda Trumpa. - Panie prezydencie, mam nadzieję, że weźmie pan pod uwagę, co przeszła ta młoda dama, oraz jej osobowość i rozważy ułaskawienie - powiedział.

Donald Trump, pytany przez reporterów o tę sprawę w dniu ogłoszenia unieważnienia procesu, przyznał, że ją śledził. - To jest tak często transmitowane w telewizji, że trudno tego nie śledzić - stwierdził.

Prezydent podzielił się również swoją opinią na temat oskarżonej. - Słuchajcie, zrobiła okropną, okropną rzecz. Gorszej być nie może. Będzie musiała za to odpowiedzieć. Będzie musiała ponieść karę. Będzie to szpital psychiatryczny albo więzienie albo coś w tym stylu - powiedział. Dodał jednocześnie, że jego zdaniem dojdzie do kolejnego procesu.

Ułaskawienie Lindsay Clancy?

Eksperci zwracają jednak uwagę, że nawet gdyby Trump chciał skorzystać z prawa łaski, nie miałby takiej możliwości. Jak przypomina ABC News, uprawnienia prezydenta USA obejmują wyłącznie przestępstwa federalne. Sprawa Lindsay Clancy toczy się natomiast przed sądem stanowym w Massachusetts, dlatego ewentualne ułaskawienie należy wyłącznie do kompetencji władz tego stanu.

Sprawa Lindsay Clancy sięga stycznia 2023 roku. W rodzinnym domu w Duxbury w stanie Massachusetts odnaleziono wówczas ciała jej trojga dzieci: 5-letniej Cory, 3-letniego Dawsona i 8-miesięcznego Callana. Kobieta została oskarżona o potrójne zabójstwo. Obrona utrzymuje, że cierpiała na psychozę poporodową i szukała pomocy. Po śmierci dzieci Clancy podjęła próbę samobójczą, w wyniku której doznała poważnych obrażeń.

Obrona i prokuratura mają ponownie stawić się przed sądem 29 września, aby omówić dalszy tok postępowania po unieważnieniu procesu.