9-letnia dziewczynka zmarła po zabiegu stomatologicznym

Dziewięciolatka zmarła po zabiegu stomatologicznym w mieście Vista w Kalifornii. Wiadomo, że zabieg wykonywano w znieczuleniu ogólnym. Przedstawiciele gabinetu dentystycznego przekazali, że dziecko zostało "wypisane w stanie stabilnym, było przytomne". Rodzice wezwali pogotowie po przewiezieniu córki do domu.

Jak poinformowało biuro koronera w San Diego w Kalifornii, dziewięcioletnia dziewczynka zmarła kilka godzin po zabiegu stomatologicznym, który przeprowadzono 18 marca w gabinecie dentystycznym w mieście Vista. Wiadomo, że podczas zabiegu dziecko było w znieczuleniu ogólnym. Gabinet w oświadczeniu dla CBS San Diego twierdzi, że przy znieczuleniu "przestrzegano standardowego protokołu". Jak dodano, dziewięciolatka z gabinetu została "wypisana w stanie stabilnym, była przytomna, ze stabilnymi parametrami życiowymi i zachowanymi odruchami".

NBC News podaje jednak, powołując się na ustalenia biura koronera, że "spała podczas transportu do domu", jak również po przybyciu do niego, gdy położono ją do łóżka. Jej rodzice wkrótce zorientowali się, że dziewczynka leży nieprzytomna, zadzwonili więc na numer ratunkowy i wezwali pomoc. Karetka zawiozła ją na oddział jednego ze szpitali dziecięcych w San Diego, gdzie stwierdzono zgon dziecka.

Dochodzenie po zabiegu

Przyczyna śmierci dziewięciolatki jest nadal przedmiotem dochodzenia, a gabinet twierdzi, że w pełni współpracuje ze śledczymi w tej sprawie. W oświadczeniu wskazano, że dziewczynka została skierowana "na leczenie stomatologiczne obejmujące znieczulenie ogólne, ze względu na jej młody wiek i duży lęk sytuacyjny". "Bezpieczeństwo i dobro naszych pacjentów zawsze były i pozostają naszym najważniejszym priorytetem. Chociaż rozumiemy obawy i pytania związane z tym tragicznym wydarzeniem, uprzejmie prosimy o cierpliwość w trakcie trwania śledztwa" - cytuje stanowisko gabinetu NBC. Jak dotąd nie podano informacji, czy dziecko na coś chorowało.

Jak podaje CBS San Diego, pogrzeb dziewczynki odbył się w środę, 26 marca.

