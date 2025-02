Francuski minister: jesteśmy w punkcie zwrotnym relacji z USA

Valls w rozmowie z France Info powiedział, że "punkt zwrotny" w relacjach z USA "zmusza nas (Europejczyków - red.) bardziej niż kiedykolwiek wcześniej do obrony Ukrainy, do zwiększenia naszych wydatków na obronność i wyjścia na pozycję prowadzącego" w tej kwestii.

"Nie chodzi tylko o Ukrainę"

UE musi uczestniczyć w negocjacjach z Rosją o zakończeniu wojny w Ukrainie, by ustalić przyszłą architekturę bezpieczeństwa w Europie - podkreślił z kolei przewodniczący Rady Europejskiej Antonio Costa w opublikowanej w poniedziałek rozmowie z gazetą "Financial Times".

"Jeśli Trump naprawdę chce, aby państwa europejskie wzięły na siebie większą odpowiedzialność za własne bezpieczeństwo, to oczywiście muszą one być kluczowym podmiotem w projektowaniu nowej architektury bezpieczeństwa" - powiedział Costa w wywiadzie udzielonym podczas Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa.

"Negocjacje toczą się między walczącymi stronami"

W sobotę wysłannik Trumpa ds. Rosji i Ukrainy Keith Kellogg powiedział, że dla krajów europejskich nie będzie miejsca przy stole negocjacyjnym, ale ich poglądy mogą zostać wzięte pod uwagę. Wcześniej administracja USA wysłała do europejskich stolic prośbę o wskazanie, jaką broń, pomoc finansową i siły pokojowe mogłyby dostarczyć Ukrainie po konflikcie, co według urzędników było okazją do lobbowania na rzecz prawa do wpływania na rozmowy - podkreślił dziennik.