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Świat

USA nakładają sankcje na MTK. Siedem państw zapewnia wsparcie, UE obiecuje pomoc

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Siedziba MTK
Międzynarodowy Trybunał Karny
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters Archive
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Unia Europejska wyraziła "głębokie ubolewanie" z powodu amerykańskich sankcji wobec Międzynarodowego Trybunału Karnego i obiecała tej instytucji pomoc w dalszym pełnieniu swej misji. Wsparcie dla MTK zadeklarowali też szefowie dyplomacji siedmiu państw, w tym Wielkiej Brytanii, Japonii i Kanady.

"Głęboko ubolewamy, że Stany Zjednoczone ogłosiły zamiar nałożenia sankcji" - napisała Komisja Europejska w oświadczeniu, dodając, że "UE jest gotowa podjąć wszystkie niezbędne kroki, by umożliwić Trybunałowi kontynuowanie pracy".

UE nie podała, czy zamierza skorzystać ze swego "mechanizmu blokującego", który służy ochronie podmiotów europejskich przed skutkami sankcji państw trzecich. Zakazałby on firmom europejskim, w tym bankom, poddania się amerykańskim sankcjom.

Siedziba MTK
Siedziba MTK
Źródło zdjęcia: Reuters Archive

Jest to "opcja nuklearna" - oświadczył minister spraw zagranicznych Holandii Tom Berendsen, dodając, że jego kraj wystąpił do Brukseli o jej przygotowanie.

Wsparcie dla MTK zadeklarowali też szefowie dyplomacji siedmiu państw: Danii, Francji, Japonii, Holandii, Kanady, Niemiec i Włoch.

"Jeśli te sankcje zostaną wdrożone, będą one miały znaczący wpływ na pracę Trybunału, jego zaangażowanych pracowników i ich rodziny. Codziennie pracują oni nad tym, by postawić przed wymiarem sprawiedliwości osoby winne zbrodni międzynarodowych i wesprzeć ich ofiary" - podkreślono we wspólnym oświadczeniu.

USA nakładają sankcje na MTK

O nałożeniu przez administrację prezydenta USA Donalda Trumpa nowych sankcji na MTK poinformowała w piątek agencja AP.

Według władz amerykańskich MTK uległ upolitycznieniu i próbował bezprawnie oraz niesprawiedliwie ścigać Amerykanów i Izraelczyków pod zarzutami zbrodni wojennych.

- Zabronimy transakcji z tym nielegalnym trybunałem, odcinając go od środków i paraliżując jego zdolność do działania przeciwko nam - powiedział sekretarz stanu USA Marco Rubio w nagraniu opublikowanym w mediach społecznościowych. Dodał, że „"Stany Zjednoczone i naród amerykański nie podlegają jurysdykcji tego fałszywego MTK". 

Trybunał zdecydowanie odrzucił oskarżenia, na podstawie których wprowadzono sankcje. 

MTK, którego siedziba znajduje się w Hadze, został utworzony w 2002 roku, aby ścigać zbrodnie ludobójstwa, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz zbrodnie wojenne.

18 sierpnia Trybunał wydał oświadczenie, w którym sprzeciwił się wcześniejszemu stanowisku USA i ostrzegł, że sankcje nakładane na sędziów, prokuratorów i pracowników za wykonywanie obowiązków podważają zasady praworządności i zagrażają międzynarodowemu porządkowi prawnemu.

Źródło: PAP
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Tagi:
USAUnia EuropejskaMiędzynarodowy Trybunał KarnySankcje
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