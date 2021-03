Pierwsze takie sankcje na Chiny od ponad 30 lat. Za "poważne naruszenia praw człowieka"

Unia Europejska nałożyła sankcje na kilku chińskich urzędników i jedną firmę za łamanie praw człowieka. Chodzi o działania wobec muzułmańskiej mniejszości ujgurskiej w regionie Sinciang. To pierwsze unijne sankcje wobec Pekinu od czasu nałożenia embarga na broń w 1989 roku.

Będą to pierwsze sankcje, jakie Unia Europejska nakłada na Chiny od ponad 30 lat. Ostatnie zostały nałożone po serii protestów, które odbyły się wiosną 1989 roku na placu Tiananmen w Pekinie. Zostały one stłumione przez wojsko i zakończyły się masakrą ludności cywilnej. Bruksela nałożyła wtedy na Pekin nadal obowiązujące embargo na broń.

"Arbitralne zatrzymania i poniżające traktowanie Ujgurów i osób z innych muzułmańskich mniejszości etnicznych"

Inne osoby z zakazami podróżowania i zamrożeniem aktywów to: urzędnicy chińscy Wang Mingshan i Wang Junzheng oraz Zhu Hailun.

Obozy w chińskim regionie Sinciang

Jak podaje Reuters, według nieoficjalnych szacunków co najmniej milion muzułmanów jest przetrzymywanych w obozach w regionie Sinciang. Działacze praw człowieka i niektórzy zachodni politycy zarzucają Chinom stosowanie tortur i pracy przymusowej. Władze ChRL zaprzeczają, by miały miejsce jakiekolwiek naruszenia praw człowieka wobec Ujgurów i twierdzą, że obozy zapewniają szkolenia zawodowe i są potrzebne do walki z ekstremizmem.