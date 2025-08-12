Ukraina atakuje "głęboko na tyłach Rosji". Trafiony magazyn shahedów

Rosja zestrzeliła kilkadziesiąt ukraińskich dronów, a Ukraina odparła liczne ataki sił rosyjskich (wideo z 3 sierpnia) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: To drugi tego typu atak na skład dronów w ciągu ostatnich czterech dni.

SBU zapowiada, że będzie kontynuowała tego typu operacje.

"Powtarzające się ataki na ten kompleks wojskowo-przemysłowy mają na celu ograniczenie potencjału wroga do terroru 'shahedowego' w Ukrainie" - napisał wywiad w komunikacie.

Jak przekazała we wtorek ukraińska agencja wywiadowcza SBU, był to drugi tego typu atak w ciągu czterech dni. Poza dronami szturmowymi dalekiego zasięgu Shahed w centrum logistycznym w mieście Kzyl-Yul w Tatarstanie, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej, składowane były komponenty do bezzałogowców.

Dodała, że nagraniach wideo wykonanych przez mieszkańców widać zniszczenia, które potwierdzają, że obiekt został trafiony.

"SBU kontynuuje serię operacji specjalnych, aby zniszczyć obiekty wroga głęboko na tyłach Rosji. Powtarzające się ataki na ten kompleks wojskowo-przemysłowy mają na celu ograniczenie potencjału wroga do terroru 'shahedowego' w Ukrainie" - napisano w komunikacie.

Wywiad oświadczył, że tego typu operacje będą kontynuowane.

