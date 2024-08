Gen. Syrski: ukraińska armia zrobiła postępy w obwodzie kurskim

906 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Siły Zbrojne Ukrainy posunęły się w piątek o od jednego do trzech kilometrów w różnych kierunkach w obwodzie kurskim - poinformował naczelny dowódca gen. Ołeksandr Syrski w raporcie dla prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Rosyjskie MSZ wezwało w piątek ambasador Włoch , by - jak oznajmiło - zaprotestować przeciwko "nielegalnemu" wjazdowi ekipy telewizji RAI w rejon Kurska - podała włoska Ansa za agencją TASS. Na teren ten atakowany przez ukraińskie wojska włoscy dziennikarze dostali się jako pierwsza zagraniczna ekipa.

> Po wkroczeniu wojsk Ukrainy do obwodu kurskiego Rosja przerzuciła tam dodatkowe siły z innych obszarów i buduje umocnienia, by zapobiec dalszym postępom ofensywy - poinformowało w piątek ministerstwo obrony Wielkiej Brytanii. Z kolei doradca prezydenta Ukrainy podkreślił, że desant Kijowa był konieczny, aby przekonać Moskwę do rozpoczęcia "sprawiedliwych" rozmów pokojowych.