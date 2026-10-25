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Świat

Niezwykła akcja ukraińskiego wojska. Żywność i zabawki przyleciały dronami

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drony i zabawki
Tragedia humanitarna w Ołeszkach. Relacja Tomasza Pupca
Źródło zdj. gł.: mvs.gov.ua
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Za pomocą dronów ukraińscy żołnierze dostarczyli żywność i zabawki dla dzieci w Ołeszkach na południu Ukrainy. Mieszkańcy relacjonują, że w okupowanym przez Rosjan mieście od tygodni panuje głód.

W niedzielę 25 października Iwan Wyhiwski, minister spraw wewnętrznych Ukrainy powiadomił, że w okupowanych przez Rosję Ołeszkach, w obwodzie chersońskim na południu Ukrainy, doszło do wyjątkowej akcji. Za pomocą dronów ukraińskie wojsko dostarczyło żywność i zabawki dla dzieci.

Ukraińskie wojsko dostarczyło dronami żywność i zabawki dla dzieci w okupowanych Ołeszkach
Ukraińskie wojsko dostarczyło dronami żywność i zabawki dla dzieci w okupowanych Ołeszkach
Źródło zdjęcia: mvs.gov.ua

Zrzut paczek przeprowadzili żołnierze Gwardii Narodowej Ukrainy, która podlega MSW. Paczki zawierały między innymi płatki śniadaniowe, mleko, gry edukacyjne i zabawki. Łącznie przetransportowano 15 pakunków o wadze ponad 600 kilogramów.

drony i zabawki
drony i zabawki
Źródło zdjęcia: mvs.gov.ua

"Wśród dzieci znajdujących się obecnie w zablokowanych Ołeszkach są również takie, które urodziły się już podczas pełnowymiarowej wojny i nie znają życia bez terroru. Wspieramy te rodziny i dostarczamy im podstawowe produkty żywnościowe” – napisał Wyhiwski w komunikatorze Telegram.

Tragedia humanitarna w Ołeszkach

Z relacji mieszkańców wynika, że w mieście od tygodni panuje głód, natomiast spośród około dwóch tysięcy mieszkańców, którzy wciąż pozostali w Ołeszkach, może przebywać około 50 dzieci.

W piątek 23 października Dmytro Łubinec, ukraiński rzecznik praw człowieka przekazał, że dowództwo Sił Zbrojnych Ukrainy ogłosiło, że od 27 października rozpocznie się zawieszenie ognia w określonym rejonie okupowanego miasta Ołeszki w celu przeprowadzenia operacji humanitarnej. Podobną deklarację złożyło dowództwo rosyjskie. Łubinec dodał, że Kijów pracuje nad rozszerzeniem misji humanitarnej na inne miejscowości.

Również w piątek Biały Dom poinformował, że Rosja i Ukraina zgodziły się tymczasowo wstrzymać od 29 października walki w Ołeszkach, aby umożliwić dostarczenie tam pomocy humanitarnej. W komunikacie podkreślono, że doprowadziła do tego Melania Trump, pierwsza dama USA.

Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Ukraina Ołeszki - kryzys humanitarny
Źródło zdjęcia: Reuters

"Psy i ludzie - wszyscy jedzą trawę"

Ukraińskie władze alarmowały wcześniej, że sytuacja w Ołeszkach jest tragiczna. Miasto zostało zalane po zniszczeniu pobliskiej tamy w Nowej Kachowce, a mieszkańcy zostali bez dostępu do żywności i wody pitnej. Z kolei drogi prowadzące do miasta zostały zaminowane i stale operują tam rosyjskie drony, co utrudnia ucieczkę.

Amerykańska stacja Sky News pokazała również rozmowę telefoniczną z jednym z mieszkańców miasta. - Jeśli nie zostaniemy wyzwoleni przed zimą, będzie tu tak strasznie, że ludzie będą umierać z zimna i głodu - mówi.

Zapytany został, czy prawdą jest, że sytuacja w Ołeszkach jest tak zła, że ludzie jedzą trawę. - Tak, ta trawa nazywa się "portulak". Sam gotowałem ją dla moich psów, dlatego są tak chude. Psy i ludzie - wszyscy jedzą tę trawę, gotują ją i jedzą. Osobiście znam osobę, która gotowała ją dla siebie, a takich osób jest znacznie więcej - odparł mieszkaniec Ołeszek.

- Musimy zostać wyzwoleni i musimy zostać wysłuchani - tak nie można traktować ludzi w XXI wieku. To upokorzenie ludzi, po prostu upokorzenie, nie potrafię znaleźć na to innego słowa - mówi łamiącym się głosem.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosjaDronyWojsko
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