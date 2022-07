Ukraina żąda reakcji ONZ i Czerwonego Krzyża na zabicie jeńców wojennych w Ołeniwce

Ukraina wezwała w piątek Organizację Narodów Zjednoczonych i Czerwony Krzyż do reakcji na zabicie ukraińskich jeńców wojennych w tak zwanym obozie filtracyjnym w Ołeniwce.

We wspólnym oświadczeniu wydanym po spotkaniu zwołanym przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego napisano, że ONZ i Czerwony Krzyż "powinny wysłać zespoły śledcze, które zbadają sprawę zabicia ukraińskich jeńców wojennych" w tzw. obozie filtracyjnym w Ołeniwce na terytorium samozwańczej Donieckiej Republiki Ludowej.

- Mamy wystarczające dowody na to, że była to zaplanowana zbrodnia - powiedział w piątek wieczorem prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Ponad 50 ukraińskich obrońców zostało w cyniczny sposób zamordowanych" - podkreślił w oświadczeniu zamieszczonym na jego kanale w serwisie Telegram. "To kolejne potwierdzenie, że Rosja jest państwem terrorystycznym" - dodał prezydent Ukrainy.