Ponad tysiąc zatrzymanych w rosyjskich protestach przeciwko inwazji na Ukrainę

Rosyjska policja zatrzymała co najmniej tysiąc osób podczas antywojennych protestów w 47 miastach - donosi agencja Reutera. W bankach w Moskwie są problemy z wypłatą większej ilości gotówki, klienci skarżą się też na kolejki do bankomatów.

W Moskwie kolejki do bankomatów i kłopoty z wypłatą gotówki

Drugi co do wielkości bank Rosji, WTB (VTB), wysłał do swoich klientów list z rekomendacją, by nie przeprowadzali czasowo żadnych operacji w euro i dolarach. Bank wezwał też firmy, by powstrzymały się od rozliczeń w obcych walutach z podmiotami na terytorium USA i Unii Europejskiej.