"Rosji nie udało się narzucić Amerykanom własnego sposobu gry"

> Co najmniej troje cywilów zostało rannych wskutek ataków rosyjskich dronów wysłanych nad Ukrainę w nocy z poniedziałku na wtorek. Siły obrony powietrznej poinformowały we wtorek, że strąciły lub unieszkodliwiły 112 ze 139 takich maszyn.

> "Ulubiony negocjator Trumpa dał się przekonać do rosyjskiego przekazu" - głosi wtorkowy artykuł redakcyjny "The Wall Street Journal" krytykujący Steve'a Witkoffa, specjalnego wysłannika USA, którego ostatnie wypowiedzi na temat Rosji i Władimira Putina wywołały konsternację w Ameryce i Europie.

> - Sposób, w jaki Rosja zachowa się w nadchodzących dniach, ujawni wiele, jeśli nie wszystko - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski , odnosząc się we wtorek do porozumień zawartych - jak przekazały USA - przez Ukrainę i Rosję w sprawie Morza Czarnego i infrastruktury energetycznej. Komunikat w sprawie wydał również Kreml, zaznaczając, że są warunki, które dopiero zapewnią wejście umów w życie.

Dokument mówi o wzmacniającej się pozycji Rosji zarówno globalnie, jak i na polu bitwy w Ukrainie, co według autorów podkreśla zarówno "pilność, jak i złożoność wysiłków USA, aby doprowadzić wojnę do akceptowalnego zakończenia". Autorzy oceniają, że choć Rosja nie będzie w stanie osiągnąć całkowitego zwycięstwa militarnego w Ukrainie, przewaga Moskwy będzie się pogłębiać i "doprowadzi do stopniowej, ale stałej erozji pozycji Kijowa na polu bitwy, niezależnie od jakichkolwiek prób narzucenia Moskwie nowych i większych kosztów przez USA lub sojuszników".