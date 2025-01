Siły ukraińskie opuściły teren zakładu materiałów ogniotrwałych w mieście Czasiw Jar w obwodzie donieckim. Punkt ten - jak pisze portal Ukraińska Prawda - był ich "niezawodną fortyfikacją". Walki o Czasiw Jar trwają od kwietnia zeszłego roku. Rosja rzuciła na ten odcinek co najmniej 10 tysięcy żołnierzy.

Siły ukraińskie przeprowadziły atak lotniczy na teren zakładu materiałów ogniotrwałych w mieście Czasiw Jar, potwierdzając tym samym, że przeszedł on pod kontrolę armii rosyjskiej - przekazał w sobotę wieczorem portal Ukraińska Prawda.

Według tego źródła teren zakładu był "niezawodną fortyfikacją" sił obronnych, które zostały zmuszone do wycofania się w rejon dzielnicy mieszkalnej zniszczonej w wyniku ostrzałów.

10-tysięczne zgrupowanie wroga

Na początku stycznia tego roku dowódca pododdziału 24 Samodzielnej Brygady Zmechanizowanej mówił ukraińskiej telewizji Suspilne, że wojska rosyjskie codziennie próbują przekroczyć kanał przebiegający przez miasto, by móc zdobywać kolejne tereny. Wojskowy (Suspilne podano jedynie jego imię, Bohdan) twierdził również, że dowództwo rosyjskie rzuciło przeciwko jego brygadzie całą dywizję, liczącą ponad 10 tysięcy żołnierzy.

- Czasiw Jar to wyżyna. To bardzo ważne miasto dla sił rosyjskich zarówno pod względem militarnym, ponieważ jest bezpośrednią bramą do takich miejscowości w obwodzie donieckim, jak Kostiantynówka, Drużkiwka i Kramatorsk - wyliczał.