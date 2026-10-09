Świat Ukraina uderzyła na terenie Rosji. Informacje o ofiarach Oprac. Kamila Grenczyn |

Rosyjski atak uszkodził budynki i pojazdy w ukraińskim Zaporożu (9 październik 2026 r.) Źródło wideo: ZAPORIZHZHIA REGION DEFENSE COUNCIL Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Według władz graniczącego z Ukrainą obwodu biełgorodzkiego do ataków doszło w czwartek. Jedna osoba zginęła po uderzeniu drona w samochód. W kolejnym ataku - przeprowadzonym wieczorem - śmierć poniosła druga osoba. W regionie odnotowano czterech rannych.

Rosyjskie media informowały również o dziewięciu osobach rannych wskutek ataku ukraińskiego drona w obwodzie kałuskim, położonym na południowy zachód od Moskwy.

Obwód biełgorodzki w Rosji Źródło zdjęcia: Google Maps

Ukraińskie naloty na obiekty energetyczne w Rosji

Z kolei w obwodzie twerskim atak drona spowodował pożar zakładów przemysłowych w miejscowości Riedkino, około 110 kilometrów na północny zachód od rosyjskiej stolicy. Gubernator obwodu Witalij Korolow przekazał w serwisie Telegram, że ogień ugaszono.

Agencja Reuters zaznaczyła, że nie była w stanie niezależnie zweryfikować doniesień o atakach. Przygraniczny obwód biełgorodzki jest regularnie ostrzeliwany przez siły ukraińskie.

Od marca siły ukraińskie prowadzą kampanię nalotów na obiekty energetyczne w Rosji i na okupowanym Krymie. Ataki te doprowadziły między innymi do kryzysu energetycznego w kraju i na anektowanym półwyspie oraz zakłóceń w eksporcie paliw. Uderza to w rosyjską machinę wojenną.

Ataki Rosji na Ukrainę. Są ofiary śmiertelne

Do ataków Rosji doszło też na terenie Ukrainy. Jak poinformowały w piątek władze, po atakach na infrastrukturę energetyczną w Kijowie oraz w kilku regionach kraju wprowadzono awaryjne przerwy w dostawach prądu. W części stołecznych dzielnic nie kursują tramwaje i trolejbusy, a z ograniczeniami działa metro.

W Kijowie mieszkańcy nie wiedzą, o jakiej porze dnia czy nocy zabraknie prądu. Może być on odcinany kilka razy na dobę na kilka godzin. Sklepy i kawiarnie ratują się generatorami, które głośno warczą i sprawiają, że w mieście unosi się intensywna woń spalin.

W czwartek wieczorem wicepremier, minister energetyki Ukrainy Denys Szmyhal oświadczył, że Rosjanie zniszczyli ważny obiekt energetyczny w stolicy. "Doszło do ataku na jeden z ważnych dla Kijowa obiektów energetycznych. Energetycy robią wszystko, by wznowić dostawy prądu" - napisał w komunikatorze Telegramie.

Władze przekazały w piątek rano, że w wyniku rosyjskich ataków na Ukrainę w ciągu ostatniej doby zginęły co najmniej trzy osoby cywilne, a 25 - w tym troje dzieci - zostało rannych. Informacje o ofiarach śmiertelnych i poszkodowanych nadeszły z obwodów: kijowskiego, charkowskiego, sumskiego, chersońskiego i iwanofrankiwskiego.

Jak mówił w czwartek rzecznik Komisji Europejskiej Christian Wigand, Rosja nasiliła ataki na ludność cywilną.

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