Wybuchły miny morskie. Trzy osoby nie żyją

Trzy osoby zginęły najprawdopodobniej w wyniku wybuchu morskich min w okolicach miejscowości Zatoka w obwodzie odeskim, nad Morzem Czarnym na południu Ukrainy. Do zdarzeń doszło na plażach, które są nieczynne ze względów bezpieczeństwa - powiadomiły w niedzielę obwodowe władze wojskowe.

"Śmiertelne zagrożenie na wodzie"

"Śmiertelne zagrożenie na wodzie: życie trzech osób przerwane przez ignorowanie zakazów. Jeden mężczyzna zginął w Karolino-Buhazie, a kolejny mężczyzna i kobieta - w Zatoce" - przekazał szef władz obwodu donieckiego Ołeh Kiper.

"Wszyscy zginęli, gdy podczas kąpieli w strefach zakazanych dla wypoczynku natknęli się na materiały wybuchowe" - napisał na Telegramie. Kiper zaapelował przy okazji, aby odpoczywać tylko w dozwolonych do tego miejscach.

