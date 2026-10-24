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Świat

Starlink i Starshield znów działają. Prezydent Wołodymyr Zełenski o przywróceniu łączności

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Trump o zakłóceniach w działaniu Starlinków (wideo z 17 października 2026 roku)
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PumpedVisuals / stock.adobe.com
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W sobotę ukraińska armia odnotowała przywrócenie łączności za pośrednictwem terminali satelitarnych Starlink oraz ich wojskowej wersji Starshield przy prędkości wykorzystywanej przez wojsko. Prezydent Wołodymyr Zełenski podziękował między innymi USA za poważne potraktowanie awarii.

W czwartek prezydent USA Donald Trump przekonywał, że pełne działanie sieci Starlink i Starshield w Ukrainie zostało przywrócone. Dzień później doradca prezydenta Wołodymyra Zełenskiego do spraw technologii obronnych Serhij Beskrestnow oświadczył, że Ukraina nie widzi zniesienia ograniczeń w działaniu Starlinka.

W sobotę rano agencja Interfax-Ukraina, powołując się na źródła w ukraińskim Ministerstwie Obrony, podała, że Starlink i Starshield zaczęły działać przy prędkościach przekraczających 161 km/h.

Tę informację potwierdził kilka godzin później prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. - Najważniejsza wiadomość tego dnia: przywrócono działanie Starlinka i Starshielda przy takich prędkościach, jakie były możliwe przed wprowadzeniem wszystkich tych ograniczeń. Teraz prędkości odpowiadają naszym potrzebom - powiedział prezydent w nagraniu wideo.

Dodał, że przywracanie dawnego działania tych systemów rozpoczęło się ostatniej nocy, a już w godzinach porannych ich prędkości były wystarczające. - To bardzo ważne, gdyż ma duże znaczenie dla naszej logistyki na froncie i obrony Ukrainy przed odrzutowymi (dronami) Shahedami – podkreślił.

Zełenski podziękował USA i wszystkim partnerom, którzy poważnie potraktowali sprawę ograniczenia działania Starlinka.

- Dziękuję wszystkim Amerykanom, wszystkim naszym partnerom, którzy potraktowali tę sprawę poważnie i rzeczywiście nam pomagają. Dziękuję kongresmenom, senatorom, wszystkim mediom, Departamentowi Stanu (USA) i prezydentowi (USA Donaldowi Trumpowi) - oświadczył Zełenski.

Ukraina korzysta zarówno z komercyjnej sieci Starlink, jak i wojskowego Starshielda. Ograniczenia w dostępie do sieci poważnie utrudniają stronie ukraińskiej przechwytywanie rosyjskich dronów oraz dokonywanie uderzeń na rosyjskie siły na terytorium Ukrainy. Wojsko informowało, że w wyniku ograniczeń drony latające powyżej prędkości 160 km/h traciły łączność.

Ograniczenie dostępu do sieci Starlink

Po raz pierwszy o ograniczeniach w dostępie do terminali Starlink Kijów poinformował w połowie października. Wołodymyr Zełenski powiedział też wówczas, że partnerzy nie ostrzegli Ukrainy przed planowanym atakiem Rosji. Donald Trump zaprzeczał doniesieniom o wstrzymaniu dostarczania Kijowowi informacji wywiadowczych.

Później media ujawniły, że za decyzją w sprawie systemu Starlink stał Elon Musk, szef firmy SpaceX, do której należy sieć. W odpowiedzi amerykański miliarder oświadczył, że o ograniczeniach decyduje Pentagon i "ostatecznie prezydent".

W tym tygodniu Zełenski przekazał w wywiadzie dla "Fox News", że sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewnił go, iż jego zespół zajmie się odblokowaniem systemów Starlink i Starshield.

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Ograniczenia w dostępie do sieci Starlink i Starshield zbiegły się w czasie z szeregiem ustępstw Waszyngtonu wobec Moskwy, w tym porozumieniem o imporcie rosyjskiego oleju napędowego i wstrzymaniem sankcji na Rosję oraz serią krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem Zełenskiego.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
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