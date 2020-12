Starcia na Majdanie Niepodległości. Są ranni

Co najmniej 40 policjantów i co najmniej jeden uczestnik manifestacji zostało poszkodowanych w wyniku starć na Majdanie Niepodległości w Kijowie - donoszą ukraińskie media. Na placu trwa demonstracja przedstawicieli małego i średniego biznesu, którzy protestują przeciwko planowanemu zaostrzeniu restrykcji w walce z COVID-19.

Gaz łzawiący, granaty hukowe, poszkodowani

Oprócz poszkodowanych co najmniej 40 funkcjonariuszy jest także ranny jeden uczestnik akcji - donoszą media w Kijowie. Unian podała, że na Majdanie Niepodległości pojawiły się karetki, a organizatorzy akcji apelują do jej uczestników, by w razie potrzeby zgłaszali się do medyków.