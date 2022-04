USA, Wielka Brytania, Niemcy i Kanada zapowiadają dodatkową broń dla Ukrainy

We wtorek odbyły się konsultacje prezydenta USA Joe Bidena z przywódcami państw NATO, UE i G7. Rzeczniczka Białego Domu Jen Psaki przekazała później w czasie briefingu na pokładzie prezydenckiego samolotu Air Force One, że głównym punktem telekonferencji było dalsze wsparcie dla Ukrainy - zarówno wojskowe, jak i finansowe.

- Przywódcy zgodzili się, by kontynuować pomoc wojskową, gospodarczą i humanitarną dla Ukrainy - powiedziała. Jak dodała, uczestnicy rozmów potwierdzili swoją solidarność z Ukrainą i zobowiązali się dalej współpracować, by nakładać na Rosję koszty ze względu na jej agresję.

Psaki: Ukraińcy chcą sprzętu, którego my nie mamy. Dyskutowaliśmy na ten temat z partnerami

Scholz: będziemy się starali wesprzeć Ukrainę bronią artyleryjską dalekiego zasięgu

Johnson zapowiada przekazanie Ukrainie broni artyleryjskiej

Brytyjski premier Boris Johnson wystąpił po wideospotkaniu na posiedzeniu Izby Gmin. Mówił, że istnieje "pilna potrzeba" przekazania broni Ukrainie, ponieważ "Putin przegrupował swoje siły i rozpoczął nową ofensywę w Donbasie". - Wiedzieliśmy, że to niebezpieczeństwo nadejdzie. To będzie konflikt artyleryjski, oni potrzebują wsparcia w postaci większej ilości artylerii. To jest to, co będziemy im dawać oprócz wielu innych form wsparcia - przekazał. Nie wyszczególnił jednak, jakie rodzaje broni jego rząd zamierza przekazać.