Szef NATO o "umacnianiu" rosyjskich pozycji wokół Ukrainy

- Nadal trwa umacnianie pozycji militarnej Rosji wokół Ukrainy i towarzyszy temu narracja Moskwy grożąca konsekwencjami, jeśli jej wymagania nie zostaną spełnione. Otóż są one nie do zaakceptowania i ryzyko nowego konfliktu jest realne - ocenił szef NATO Jens Stoltenberg.

Stoltenberg dodał, że Sojusz jest gotowy na rozmowy z Rosją w sprawie kontroli zbrojeń konwencjonalnych i nuklearnych, ale musi to być postępowanie obustronne.

Obustronna kontrola zbrojeń "to coś innego, niż narzucanie jednostronnych restrykcji przez Rosję, nie możemy znaleźć się w sytuacji, w której mamy członków NATO 'drugiej kategorii', a NATO jako sojusz nie ma pozwolenia na to, by ich bronić" - mówił.