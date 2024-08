Choć Nowy Jork jest małym miasteczkiem, stanowi ważny punkt na drodze do dwóch donieckich ośrodków - Torećka i Pokrowska. Według cytowanego przez BBC rosyjskiego ministerstwa obrony oddziały grupy Centrum pokonały wojsko ukraińskie zajmując Nowy Jork, nazwany przez resort "jedną z największych miejscowości aglomeracji Torećk i strategicznie ważnym hubem logistycznym".

Obwód doniecki. Sytuacja na froncie

Tymczasem, jak przekazał we wtorek naczelny dowódca armii Ukrainy generał Ołeksandr Syrski zajęte przez Siły Zbrojne Ukrainy terytorium w obwodzie kurskim w Rosji, powiększyło się do 1263 kilometrów kwadratowych, a liczba kontrolowanych przez ukraińską armię miejscowości wzrosła do 93.