Ukraina wypiera wojnę na terytorium agresora. Ukraina potrafi przywracać sprawiedliwość i gwarantuje presję na agresora - powiedział w sobotę prezydent Wołodymyr Zełenski, odnosząc się do ukraińskiej ofensywy w rosyjskim obwodzie kurskim.

- Dzisiaj już kilka razy raportował mi naczelny dowódca (Sił Zbrojnych Ukrainy , generał Ołeksandr) Syrski na temat sytuacji na froncie i naszych działań oraz wypierania wojny na terytorium agresora - oświadczył w sobotę prezydent tego państwa Wołodymyr Zełenski w codziennym nagraniu, w którym zwrócił się do rodaków.

Ukraińcy w obwodzie kurskim

We wtorek do obwodu kurskiego w Rosji wtargnęły siły ukraińskiej armii, które do dziś prowadzą tam walki. W związku z ofensywą z rosyjskich terenów, graniczących z Ukrainą, ewakuowano ponad 76 tys. osób - podały tamtejsze władze.