Wołodymyr Zełenski o ataku na Ołeniwkę: mamy dowody, że była to zaplanowana zbrodnia

Do Polski pociągiem ewakuacyjnym przyjechało kolejnych 31 rannych ukraińskich żołnierzy. Trafili oni do polskich szpitali - poinformował szef KPRM Michał Dworczyk.



W czwartek, 14 rannych żołnierzy z Ukrainy przyjechało specjalnym pociągiem medycznym do Katowic. Karetkami zostali przetransportowani do różnych szpitali w woj. śląskim na leczenie. Wcześniej, 18 lipca, do Polski dotarła grupa 32 rannych żołnierzy z Ukrainy. Ich transport i rozmieszczenie w 11 polskich szpitalach był pierwszym zadaniem zrealizowanym przez Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej.