Wołodymyr Zełenski do rosyjskich żołnierzy: Nie wierzcie swoim dowódcom i propagandystom. Po prostu ratujcie się

Zełenski zwrócił się potem do Rosjan. - Po co wam to wszystko? Rosyjskie matki, rosyjscy nauczyciele, rosyjscy przedsiębiorcy, po prostu zwykli ludzie. Po co wam to? Już 4500 rosyjskich żołnierzy zostało zabitych. W imię czego tutaj przyszliście? W imię czego kolumny waszego sprzętu wojskowego idą przeciwko nam? - pytał retorycznie prezydent