Rosyjskie umocnienia w silnie skażonym Czerwonym Lesie koło Czarnobyla. Ukraińcy pokazują nagranie

"Samobójcze" działania Rosjan w Czerwonym Lesie

Pod koniec marca Reuters dotarł do dwóch pracowników elektrowni atomowej w Czarnobylu, którzy byli na terenie obiektu w momencie zajęcia go przez rosyjskie wojska. W ocenie rozmówców agencji żołnierze, przemieszczając się przez Czerwony Las ciężkimi pojazdami wojskowymi, doprowadzili do podniesienia się z gleby radioaktywnego pyłu. 25 marca zostało to odnotowane przez Państwową Inspekcję Energetyki Atomowej Ukrainy - raportowano o wzroście poziomów kontrolnych promieniowania w pobliżu Czarnobyla.