Świat

Amerykański cel trafiony przez Rosję w Ukrainie. "Zniszczenia i ofiary"

Rosyjska rakieta trafiła w amerykański zakład w Ukrainie
Atak na Kijów (wideo z 21.08.2025 r.)
Źródło: Reuters
Jedna z rosyjskich rakiet użytych w nocnym ataku na Ukrainę trafiła w zakład dużego amerykańskiego producenta elektroniki na zachodzie kraju - przekazał szef ukraińskiej dyplomacji Andrij Sybiha. Dodał, że są ofiary tego nalotu.
Kluczowe fakty:
  • Rosja nie pierwszy raz zaatakowała amerykańskie przedsiębiorstwo w Ukrainie. Wcześniej celem Rosjan stało się biuro koncernu Boeing w Kijowie.
  • "Nie ma w tym żadnej logiki ani konieczności wojskowej - tylko terror wobec ludzi, przedsiębiorstw i normalnego życia w naszym kraju" - skomentował szef ukraińskiej dyplomacji.
  • Co jeszcze wydarzyło się w Ukrainie ostatniej doby? Tutaj podsumowujemy najważniejsze wydarzenia >>>

Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak na Ukrainę. W całym kraju ogłoszono alarmy.

"Wbrew wszystkim wysiłkom na rzecz zakończenia wojny, Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. Setki dronów i rakiet hipersonicznych, balistycznych i manewrujących uderzyły w infrastrukturę cywilną i energetyczną. Jedna z rakiet trafiła w (zakład) dużego amerykańskiego producenta elektroniki, (położony) w naszym regionie najbardziej wysuniętym na Zachód. (Atak) spowodował poważne zniszczenia i ofiary" - napisał szef MSZ Andrij Sybiha na platformie X.

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA Z UKRAINY Z OSTATNIEJ DOBY >>>

Rosyjska rakieta trafiła w amerykański zakład w Ukrainie
Rosyjska rakieta trafiła w amerykański zakład w Ukrainie
Źródło: x.com/andrii_sybiha
Jak przekazał szef MSZ, są ofiary ataku
Jak przekazał szef MSZ, są ofiary ataku
Źródło: x.com/andrii_sybiha

Atak Rosji. "Nie ma w tym żadnej logiki"

Szef MSZ zauważył, że zakład amerykańskiego producenta elektroniki w obwodzie zakarpackim jest obiektem cywilnym, który nie ma nic wspólnego z obronnością ani wojskiem. Według Sybihy nie jest to pierwszy rosyjski atak na amerykańskie przedsiębiorstwa w Ukrainie, ponieważ wcześniej w tym roku celem uderzenia stało się biuro koncernu lotniczego Boeing w Kijowie.

"Nie ma w tym żadnej logiki ani konieczności wojskowej - tylko terror wobec ludzi, przedsiębiorstw i normalnego życia w naszym kraju" - zaznaczył minister.

Ocenił, że właśnie dlatego tak ważne są wysiłki na rzecz zmuszenia Rosji do zakończenia wojny. Podkreślił gotowość Ukrainy do podjęcia wszelkich starań, aby przywrócić pokój.

Trump "milcząco przyznaje" i "zmierza w dobrym kierunku"

Trump "milcząco przyznaje" i "zmierza w dobrym kierunku"

Polska "nie wyśle żołnierzy na Ukrainę". Szef MON: mamy inne zadania

Polska "nie wyśle żołnierzy na Ukrainę". Szef MON: mamy inne zadania

Polska

Zdaniem Sybihy, kluczowe znaczenie mają w tym kontekście spotkania przywódców w formacie dwustronnym, czyli Ukraina-Rosja, oraz trójstronnym, czyli Ukraina-USA-Rosja. "Równie istotne są działania na rzecz zapewnienia Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony partnerów, w tym Stanów Zjednoczonych i sojuszników europejskich" - oświadczył przedstawiciel rządu.

Seria ataków, wśród rannych dzieci. "Rosja nie spieszy się z zakończeniem wojny"
Seria ataków, wśród rannych dzieci. "Rosja nie spieszy się z zakończeniem wojny"

W ocenie szefa MSZ nocne ataki pokazują także pilną potrzebę wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej dodatkowymi systemami rakietowymi i pociskami przechwytującymi.

pc

Autorka/Autor: akr/lulu

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: x.com/andrii_sybiha

