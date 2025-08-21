Amerykański cel trafiony przez Rosję w Ukrainie. "Zniszczenia i ofiary"

Atak na Kijów (wideo z 21.08.2025 r.) Źródło: Reuters

Kluczowe fakty: Rosja nie pierwszy raz zaatakowała amerykańskie przedsiębiorstwo w Ukrainie. Wcześniej celem Rosjan stało się biuro koncernu Boeing w Kijowie.

"Nie ma w tym żadnej logiki ani konieczności wojskowej - tylko terror wobec ludzi, przedsiębiorstw i normalnego życia w naszym kraju" - skomentował szef ukraińskiej dyplomacji.

Rosja przeprowadziła w nocy ze środy na czwartek zmasowany atak na Ukrainę. W całym kraju ogłoszono alarmy.

"Wbrew wszystkim wysiłkom na rzecz zakończenia wojny, Rosja przeprowadziła w nocy zmasowany atak z powietrza na Ukrainę. Setki dronów i rakiet hipersonicznych, balistycznych i manewrujących uderzyły w infrastrukturę cywilną i energetyczną. Jedna z rakiet trafiła w (zakład) dużego amerykańskiego producenta elektroniki, (położony) w naszym regionie najbardziej wysuniętym na Zachód. (Atak) spowodował poważne zniszczenia i ofiary" - napisał szef MSZ Andrij Sybiha na platformie X.

Rosyjska rakieta trafiła w amerykański zakład w Ukrainie Źródło: x.com/andrii_sybiha

Jak przekazał szef MSZ, są ofiary ataku Źródło: x.com/andrii_sybiha

Atak Rosji. "Nie ma w tym żadnej logiki"

Szef MSZ zauważył, że zakład amerykańskiego producenta elektroniki w obwodzie zakarpackim jest obiektem cywilnym, który nie ma nic wspólnego z obronnością ani wojskiem. Według Sybihy nie jest to pierwszy rosyjski atak na amerykańskie przedsiębiorstwa w Ukrainie, ponieważ wcześniej w tym roku celem uderzenia stało się biuro koncernu lotniczego Boeing w Kijowie.

"Nie ma w tym żadnej logiki ani konieczności wojskowej - tylko terror wobec ludzi, przedsiębiorstw i normalnego życia w naszym kraju" - zaznaczył minister.

Ocenił, że właśnie dlatego tak ważne są wysiłki na rzecz zmuszenia Rosji do zakończenia wojny. Podkreślił gotowość Ukrainy do podjęcia wszelkich starań, aby przywrócić pokój.

Zdaniem Sybihy, kluczowe znaczenie mają w tym kontekście spotkania przywódców w formacie dwustronnym, czyli Ukraina-Rosja, oraz trójstronnym, czyli Ukraina-USA-Rosja. "Równie istotne są działania na rzecz zapewnienia Ukrainie solidnych gwarancji bezpieczeństwa ze strony partnerów, w tym Stanów Zjednoczonych i sojuszników europejskich" - oświadczył przedstawiciel rządu.

W ocenie szefa MSZ nocne ataki pokazują także pilną potrzebę wzmocnienia ukraińskiej obrony powietrznej dodatkowymi systemami rakietowymi i pociskami przechwytującymi.

