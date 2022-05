Prezydent Wołodymyr Zełenski: Wkrótce na Ukrainie będą dwa Dni Zwycięstwa. A ktoś nie będzie miał nawet jednego

- My nie mówimy (jak Rosjanie – red.): "możemy powtórzyć", bo chcieć powtórzyć 2194 dni wojny może tylko szaleniec. Ten, którzy już dzisiaj powtarza straszliwe zbrodnie reżimu Hitlera, naśladuje filozofię nazistów i kopiuje to, co robili oni – powiedział. - On jest skazany na porażkę, bo jest przeklęty przez miliony przodków, odkąd zaczął naśladować ich zabójcę. I dlatego straci wszystko – ocenił Zełenski.