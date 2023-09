Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

czytaj dalej

Rosyjska inwazja zbrojna na Ukrainę trwa od 575 dni. Wołodymyr Zełenski przybył wraz z żoną do Białego Domu, gdzie powitali ich prezydent USA Joe Biden z małżonką. - Jestem wdzięczny polskiemu narodowi, polskiemu społeczeństwu za wsparcie. To wszystko - powiedział prezydent Ukrainy, odpowiadając na pytania dziennikarzy w Gabinecie Owalnym, czy nie obawia się utraty wsparcia. Jake Sullivan, doradca prezydenta USA do spraw bezpieczeństwa narodowego, przekazał, że amerykański przywódca ogłosi nowy pakiet pomocy wojskowej dla Ukrainy. W tvn24.pl relacjonujemy najważniejsze wydarzenia z i wokół Ukrainy.