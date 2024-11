Pakiet wart miliardy i wyścig z czasem w Białym Domu

988 dni temu rozpoczęła się rosyjska inwazja na Ukrainę. Administracja Bidena chce wysłać na Ukrainę pakiet pomocy wart miliardy dolarów, zanim w Białym Domu zasiądzie Donald Trump. - Problem polega na tym, że możesz coś wysłać, kiedy jest już wyprodukowane - powiedział były urzędnik w ministerstwie obrony USA. Rosyjskie wojska zajęły w październiku około pięciuset kilometrów kwadratowych terytorium Ukrainy. To najwięcej w całym 2024 roku. Oto, co wydarzyło się w Ukrainie i wokół niej w ciągu ostatniej doby.

> Biały Dom planuje dostarczyć ostatni pakiet pomocy dla Ukrainy, wart sześć miliardów dolarów, jeszcze przed inauguracją prezydenta elekta Donalda Trumpa - poinformował portal Politico, powołując się na źródła w administracji prezydenta Joe Bidena. Zazwyczaj zrealizowanie dostaw broni i amunicji do Ukrainy zajmuje miesiące, dlatego nie wszystko, co zostanie zatwierdzone w ramach nowego pakietu wsparcia dla Kijowa, może zdążyć dotrzeć na front zanim Trump zasiądzie w Białym Domu. - Wysyłaliśmy wszystko, co mogliśmy. Problem polega na tym, że możesz coś wysłać, kiedy jest już wyprodukowane - powiedział były urzędnik w ministerstwie obrony USA. Na sięganie do amerykańskich magazynów broni, musiałby zgodzić się Pentagon.